Программа Театра Эстрады им. А.Райкина с 8 по 12 мая 2019 года

Выставка «Смех за сценой» художника-карикатуриста Игоря Макарова в Голубой Гостиной

Игорь Аркадьевич Макаров родился 4 июня 1944 года в Саратове. Учился в средней школе №19 и детской школе при Саратовском художественном училище, в 1963 году поступил в МВХПУ (Строгановское училище). Закончил учебу в 1968 году на факультете декоративно-прикладного искусства. По распределению попал на Центральное Телевидение СССР, где проработал художником-постановщиком до 1980 года в редакции объединения «Экран». С 1981 года работал в штате киностудии «Союзмультфильм», где создал более 30 работ.

В 1995 году стал главным художником-постановщиком телекомпании РЕН ТВ, как сценограф работал в театрах России и за рубежом. С 1968 года Макаров активно занимается карикатурой, шаржем, и книжной графикой, сотрудничает с периодическими изданиями и книжными издательствами, такими как: «Литературная газета», «Смена», «Огонёк», «Крокодил», etc. Участник и лауреат Российских и международных выставок, призер российских и международных конкурсов в области анимации, телевидения и карикатуры, Почетный член Российской Академии Художеств, Член Союза Кинематографистов России, Союза Журналистов России и Международного Союза Журналистов.

«Игоря Макарова я знаю больше пятидесяти лет. Мы вместе учились в Строгановском, потом он работал на телевидении, в театрах, в кино – но всегда, еще с института, а может быть, и раньше, рисовал картинки. Их можно было бы назвать карикатурами, но только для того, чтобы как-то определить жанр одним словом. Но они сложнее. Это его личный взгляд на мир, сиюминутный, потому что это вроде дневника, взгляд на себя со своей же стороны. Чаще всего ироничный, иногда грустный, иногда желчный, но всегда смешной», - Александр Адабашьян.

«Шуры-Муры»

8 мая в 19:00 на сцене Театра Эстрады – спектакль «Шуры-Муры», по рассказам Василия Макаровича Шукшина.

Поставленный Юрием Гальцевым и Владимиром Глазковым, он основан на трогательных рассказах о простых людях. Главные роли в спектакле исполняют молодые актеры и актрисы, выпускники гальцевской мастерской, ведь создатели постановки стремились посмотреть на прозу Шукшина глазами молодого человека, нашего современника, и понять, что близко именно ему в этих маленьких шедеврах русской литературы прошлого века. «Шуры-Муры» - это серия миниатюр, это яркая мозаика из кратких историй, смешных и грустных, забавных и лиричных, рассказывающих о жизни шукшинских «чудиков». Лидия Федосеева-Шукшина, посетившая премьеру была в полном восторге!

В спектакле заняты: А.Кастрица, А.Кипина, А.Кухоткина, А.Лазо, М.Насырова, О.Павлюкова, А.Савастова, А.Ткаченко, А.Хиппонен, И.Архипов, К.Галстян, К.Петров, А.Шильников, А.Шпунгин, А.Янко, Д. Мамонов, Д. Енин, Ю. Михайлик, И. Ярошевич.

Художник-постановщик – Я. Глушанок. Хореограф – И. Ляховская. Музыкальный руководитель – А. Ераносов. Художник по свету – В. Кучеров.

Начало в 19.00. 12+. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

«Бармалей»

12 мая в Театре Эстрады покажут мюзикл для все семьи «Бармалей» - музыкальное хулиганство по мотивам произведений Корнея Чуковского, который недавно в рамках фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» получил диплом «За смелое и дерзкое переосмысление детской классики в форме музыкального спектакля»!

Приходите дети в Африку гулять!

«Бармалей» стал настоящим подарком для ценителей жанра и для тех, кто ждёт от театра зрелищности и захватывающего действия. Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий. А музыкальные темы, созданные гениальным композитором Георгием Фиртичем, которого все вы знаете по «Приключениям Капитана Врунгеля», зададут спектаклю живой и безудержно весёлый ритм. «Что главное в мюзикле? Правильно, музыка. Одновременно с литературным источником нас вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. Отчего-то они оказались незаслуженно забытыми сегодня, но мы исправим ситуацию» - говорит режиссёр спектакля Илья Архипов. Каждая из этих композиций - невероятно характерная, эмоционально наполненная и завершённая. Они написаны будто специально для сцены. В них - целая кладезь для актерских импровизаций. А в сочетании со сказкой Чуковского получается искренняя и заводная история, музыка которой еще долго не отпускает.

В спектакле заняты: з.а. России С. Шалагин, С. Ленков, Л. Губиева / А. Пижель, В. Шалагина, К. Шлюев, С. Никитин, А. Круковский, П. Плавская, Е. Селиванова, А. Иванов, Н. Зверев

Художник по свету – Татьяна Яцюк. Хореограф – Ирина Ляховская. Аранжировка музыкальных номеров – Тимофей Маслов. Режиссер-постановщик - Илья Архипов.

Начало в 12.00. Категория: 6+. Продолжительность: 1 час без антракта.