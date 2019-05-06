На Невском проспекте «Дэу Матиз» вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в строительные леса

Новая смертельная авария произошла на Невском проспекте. На пересечении с набережной реки Фонтанки водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил двух девушек.

- Около 19.30 в районе дома номер 66 на Невском проспекте автомобиль «Дэу» под управлением мужчины выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. На место прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация о состоянии пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На углу Невского и набережной Фонтанки "Дэу Матиз" сбил пешеходов. Водитель автомобиля погиб на месте. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По предварительным данным, у девушек, которые оказались под колесами легковушки, сильно повреждены ноги. Их с места аварии забрали машины скорой помощи. А вот сам водитель, по словам очевидцев аварии, погиб. Машина врезалась в строительные леса, которыми укрыт дом на углу Невского и Фонтанки. Одна из стальных труб прошила иномарку почти насквозь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707124" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Питере, где машина влетела в строительные леса.

Сейчас на месте ДТП работают все экстренные службы города, проезд по участку набережной Фонтанки от Невского проспекта до Инженерной улицы закрыт.

Напомним, что 24 февраля водитель на черном BMW, бывший под воздействием веселящего газа, сбил пятерых прохожих, двое из которых погибли на месте, а месяц спустя, на перекрестке Невского и Литейного проспектов, шофер иномарки устроил лобовое смертельное ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано видео смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге

В социальных сетях появилось видео ДТП на Невском проспекте, в котором погибли двое прохожих. На жутких кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный БМВ вылетает на тротуар. Машина въезжает в компанию людей на полной скорости. Под колесами оказываются пятеро. От сильного удара они буквально разлетаются в разные стороны (подробности)