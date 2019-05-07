Генеральная репетиция Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая 2019 года: Прямая онлайн-трансляция

Через два дня страна будет отмечать 74-ю годовщину Победу в Великой Отечественной войне. А сегодня во многих городах России, где 9 мая состоятся Парады Победы, проводится генеральная репетиция главной части праздника. В Санкт-Петербурге генеральная репетиция, как и Парад, пройдет на Дворцовой площади. С самого утра 7 мая 2019 года в центре Северной столицы появится военная техника - всего порядка 100 единиц. А в 10.00 7 мая в Санкт-Петербурге начнется генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года. По сути она ничем не будет отличаться от того Парада, который мы увидим с вами непосредственно в сам праздник.

Что удивительно, зрителями генеральной репетиции Парада, по традиции, становятся не меньше человек, чем и на 9 мая. Сегодня среди них есть и корреспонденты "Комсомолки", которые в режиме реального времени будут рассказывать о самых интересных моментах Парада. Следить за генеральной репетицией Парада на Дворцовой можно по нашей прямой трансляции с 10 до 11.00.

ВАЖНО!

В связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая 2019 года будет изменено движение транспорта. В частности, перекроют практически весь центр города. С 9 утра до 13.00 7 мая невозможно будет проехать по следующим дорогам:

- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

- Дворцовый проезд;

- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

- Адмиралтейская наб.

Схема объезда во время генеральной репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая 2019 года. Красные линии - расположение военной техники. Фото: krti.gov.spb.ru

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С 9 утра 9.00 до 13.00 7 мая движение будет прекращено по:

- нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер.;

- четной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22;

- Миллионной ул.;

- Певческому проезду;

- наб. Зимней канавки;

- Дворцовой наб. в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

С 13:00 до 14:00 7 мая будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорог:

- Садовая ул. от пер. Бойцова до Вознесенского пр.;

- Вознесенский пр. от Садовой ул. до Измайловского пр.;

- участок нечетной стороны Измайловского пр. в направлении

- от Вознесенского пр. до наб. Обводного канала (четная сторона);

- участок нечетной стороны наб. Обводного канала в направлении от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.

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