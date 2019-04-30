2019-04-30T11:50:10+03:00
Общество

«Авто Премиум» провел экскурсию в автомобильное прошлое Петербурга

Популярный блогер-краевед Алексей Шишкин показал участникам мероприятия самые любимые места петербуржцев начала XX века
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«Авто Премиум» организовал экскурсию по Санкт-Петербургу. Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.«Авто Премиум» организовал экскурсию по Санкт-Петербургу. Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.
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Журналисты Северной столицы вместе с группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» совершили экскурс в прошлое Северной столицы начала ХХ века.

Мероприятие стало первым из серии экскурсий «Петербург, Ленинград, Петроград», запланированных группой «Авто Премиум» в 2019 году. Пешие и автомобильные прогулки по Санкт-Петербургу и его пригороду для представителей СМИ и клиентов дилерских центров будут организованы при участии известных петербуржцев, телеведущих и блогеров. На этот раз прогулка по историческому центру города на Неве прошла в сопровождении популярного блогера-краеведа Алексей Шишкина.

Экскурсия от Алексея Шишкина. Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Экскурсия от Алексея Шишкина. Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Стартовав от Михайловского манежа, где в 1907 году на «1-ой Международной Автомобильной Выставке» впервые были представлены автомобили Laurin & Klement, экскурсанты прошлись по самым любимым местам петербуржцев начала прошлого века, завершив путешествие в популярном кафе «Бизе».

Журналисты побывали на экскурсии с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Журналисты побывали на экскурсии с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Многие локации стали для участников настоящим открытием. Например, здание банка архитектора Павла Сюзора на набережной канала Грибоедова, где с момента открытия в 1890 году базировались крупнейшие российские и зарубежные банки. И сегодня, в оригинальных интерьерах, сохранившихся в первозданном виде, здесь располагается действующее отделение банка, с которым успешно сотрудничают многие автомобильные марки.

Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Еще одной точкой на карте Петербурга, где впервые были представлены автомобили и велосипеды марки Laurin & Klement, стал бывший торговый центр «Победа» на набережной Мойки, 61. Здесь покупали автомобили даже для императорского двора.

Автомобильный Петербург с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Автомобильный Петербург с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Прошлись участники экскурсии по самым красивым универмагам, кинотеатрам и ресторанам, открытым более 100 лет назад. Пешеходная экскурсия по ключевым локациям начала прошлого века завершилась неформальным общением за чашкой кофе с вкуснейшей выпечкой в популярном современном кафе.

Протяженность первого пешеходного маршрута серии «Петербург, Ленинград, Петроград» составила около 4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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