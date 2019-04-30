«Авто Премиум» провел экскурсию в автомобильное прошлое Петербурга

Журналисты Северной столицы вместе с группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» совершили экскурс в прошлое Северной столицы начала ХХ века.

Мероприятие стало первым из серии экскурсий «Петербург, Ленинград, Петроград», запланированных группой «Авто Премиум» в 2019 году. Пешие и автомобильные прогулки по Санкт-Петербургу и его пригороду для представителей СМИ и клиентов дилерских центров будут организованы при участии известных петербуржцев, телеведущих и блогеров. На этот раз прогулка по историческому центру города на Неве прошла в сопровождении популярного блогера-краеведа Алексей Шишкина.

Экскурсия от Алексея Шишкина. Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Стартовав от Михайловского манежа, где в 1907 году на «1-ой Международной Автомобильной Выставке» впервые были представлены автомобили Laurin & Klement, экскурсанты прошлись по самым любимым местам петербуржцев начала прошлого века, завершив путешествие в популярном кафе «Бизе».

Журналисты побывали на экскурсии с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Многие локации стали для участников настоящим открытием. Например, здание банка архитектора Павла Сюзора на набережной канала Грибоедова, где с момента открытия в 1890 году базировались крупнейшие российские и зарубежные банки. И сегодня, в оригинальных интерьерах, сохранившихся в первозданном виде, здесь располагается действующее отделение банка, с которым успешно сотрудничают многие автомобильные марки.

Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Еще одной точкой на карте Петербурга, где впервые были представлены автомобили и велосипеды марки Laurin & Klement, стал бывший торговый центр «Победа» на набережной Мойки, 61. Здесь покупали автомобили даже для императорского двора.

Автомобильный Петербург с «Авто Премиум». Фото предоставлено партнером проекта GEO.PRO. Фотограф Иван Фролов.

Прошлись участники экскурсии по самым красивым универмагам, кинотеатрам и ресторанам, открытым более 100 лет назад. Пешеходная экскурсия по ключевым локациям начала прошлого века завершилась неформальным общением за чашкой кофе с вкуснейшей выпечкой в популярном современном кафе.

Протяженность первого пешеходного маршрута серии «Петербург, Ленинград, Петроград» составила около 4 км.