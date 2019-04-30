«Льгот хватает, общения мало»

В преддверии 9 Мая в пресс-центре «Комсомольской правды в Петербурге» собрались на разговор журналисты, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и среднего бизнеса. Задача перед собравшимися стояла непростая: детально изучить, как в Северной столице помогают бывшим фронтовикам, блокадникам и труженикам тыла и что нужно сделать, чтобы эта система работала еще лучше.

«ГОСУДАРСТВО ПОНИМАЕТ НАШУ ЦЕННОСТЬ»

Первым на обсуждении выступил председатель совета ветеранов Петроградского района Виктор Щербаков. Эту должность он занимает уже много лет и, пожалуй, лучше всех знает, в чем нуждаются его друзья и подопечные.

- Я могу сказать, что ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда - это самая уважаемая категория людей, - отметил Щербаков. - И как же печально, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. У нас в районе буквально десять лет назад насчитывалось более двух тысяч человек, а сейчас осталось всего 192. Но радует то, что государство понимает ценность этих людей и то, как они нуждаются в заботе и поддержке.

Председатель совета ветеранов Петроградского района Виктор Щербаков призвал всех - а мы со страниц газеты призываем вас - не забывать о пожилых людях.Фото: Андрей ГАШЕВ

По словам Виктора Ивановича, со стороны государства ветераны обеспечены полностью. Это касается и пенсий, и льгот, и жилья - сейчас в том же Петроградском районе не осталось ни одного бывшего фронтовика или труженика тыла, который не имел бы своей собственной квартиры. И этим дело не ограничивается: буквально несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил, что все ветераны фронта накануне Дня Победы будут каждый год, начиная с 2019-го, получать по 10 000 рублей.

- То же самое касается, например, здоровья, - подчеркнул Щербаков. - Ветераны по медицинским показателям регулярно ездят в санатории, проходят там курсы лечения. Каждый год - обязательная диспансеризация, полное обследование организма и консультации с врачами. Муниципальные советы выделяют транспорт, чтобы развезти людей по поликлиникам. Получается быстро и удобно. Нет, конечно, каждому хочется жить еще лучше, чем он живет сейчас, но все-таки, я считаю, для нас делают достаточно.

- Очень много делает Комитет по социальной политике, - поддержала собеседника председатель Кировского районного отделения «Жителей блокадного Ленинграда» Людмила Шматова. - Сегодня в каждом районе созданы комплексные центры социальной защиты. Там работают разные кружки, проводятся концерты, экскурсии. Все это очень здорово: позволяет держать руку на пульсе, оставаться активным, несмотря на возраст и пережитое в молодости.

БИЗНЕС ИДЕТ НАВСТРЕЧУ

По словам гостей мероприятия, активнее всего бизнесмены вкладывались в помощь ветеранам в девяностые годы: тогда и денег было больше, и «мода» на благотворительность была на подъеме. Сейчас коммерсанты все больше перекладывают заботу о людях, прошедших войну, на плечи государства.

- Я не думаю, что у современного бизнеса вдруг резко сократились возможности, - отметил Щербаков. - Даже наоборот: людей, которые нуждаются в помощи, за последние годы стало в разы меньше. Значит, и средств на них нужно меньше. Но тем не менее эта работа сейчас потихоньку уходит в тень. С чем это связано - я, к сожалению, не знаю.

Хотя и из этой нерадостной тенденции есть счастливые исключения. Одно из них - сеть салонов оптики «Счастливый взгляд». К майским праздникам она запустила большой благотворительный проект: ветераны получили бесплатные сертификаты на проверку зрения и изготовление очков. Поддержка, таким образом, получается двойная. С одной стороны, забота о здоровье (и, в частности, о самом важном - здоровье глаз), с другой - о кошельке. Ведь хорошие очки со сложными, изготовленными на заказ линзами стоят дороже, чем может позволить себе пожилой человек, пусть даже и с «ветеранской» пенсией.

Руководитель отдела розницы сети оптик «Счастливый взгляд» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Пейсахова прекрасно знает, какие серьезные проблемы со здоровьем испытывают ветераны.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Кроме того, это привлечение внимания, - отмечает руководитель отдела розницы сети оптик «Счастливый взгляд» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Пейсахова. - В фокусе вопросы здоровья глаз пожилых людей. И в особенности тех, кто прошел войну, трудился в тылу, жил в блокадном Ленинграде. Современная медицина не стоит на месте: сегодня не существует болезней глаз, которые невозможно диагностировать, вылечить полностью или хотя бы частично. Главное - вовремя обратиться к специалисту. Вот именно это мы и призываем сделать в наших оптиках.

- Кабинеты в оптиках оснащены современным оборудованием, - рассказала главный врач сети салонов «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович. - Благодаря этому мы можем провести диагностику глаз и выявить опасные заболевания. Например, глаукому, которая чаще всего развивается у старшего поколения.

Благотворительный проект - совместная инициатива руководства и сотрудников компании, наше общее дело, которое для каждого в итоге стало чем-то большим, нежели просто рабочим проектом.

- У меня в семье есть ветераны войны, - отметила Юлия Пейсахова. - И поэтому я прекрасно знаю, какие серьезные проблемы со здоровьем они подчас испытывают. Особенно это касается зрения. С возрастом оно ухудшается у всех, а у людей, которые прошли через такие жизненные испытания, тем более. А ведь от зрения напрямую зависит качество жизни: мы большую часть информации о мире получаем при помощи глаз. Прочитать газету, посмотреть телевизор, разглядеть номер автобуса на остановке - сущие, казалось бы, мелочи, но именно из таких мелочей и складывается в итоге вся жизнь.

Ну а самое приятное, что акция будет проходить не только в майские праздники и не ограничится географией Петербурга - она будет проходить в Курске, Орле, Мурманске и Великом Новгороде. В компании прекрасно понимают, что далеко не все ветераны могут найти силы и время, для того чтобы быстро приехать в ближайший салон. Благотворительная акция при поддержке сети «Счастливый взгляд» пройдет с 9 мая по 30 июня. Подробности - в салонах оптики.

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА

Одним словом, система поддержки ветеранов, блокадников и тружеников тыла в Петербурге работает хорошо. Старшее поколение, прошедшее через горнило Великой Отечественной войны, обеспечено и пенсиями, и медицинской помощью, и досугом. Но тем не менее проблемы остаются. И самая главная из них, как отмечает Виктор Щербаков, - одиночество.

- Мы устраиваем встречи, поездки по местам боевой славы, приглашаем людей в театр, - поделился Щербаков. - Но ведь далеко не все могут пойти. Есть люди больные, есть раненые - они даже с кровати зачастую подняться не могут, не то что из дома выйти. И эти люди очень сильно страдают от одиночества, им кажется, что они никому не нужны. Вот если бы мы им всем миром помогли - было бы здорово, тем более что это в наших силах.

Что может стать лекарством от одиночества? Простое человеческое общение. В завершение встречи Виктор Иванович призвал всех, а мы со страниц газеты призываем вас, не забывать о ветеранах: ходить к ним и звать к себе в гости, интересоваться их проблемами и переживаниями. Ведь никакие льготы не заменят главного - уважения, памяти и простого человеческого участия.