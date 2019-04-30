В Петербурге наградили лучших врачей, учителей и социальных работников

В минувшую пятницу, 29 апреля, в концертном зале Дома актера на Невском проспекте прошла ежегодная церемония вручения орденов и дипломов благотворительного движения «Золотой пеликан». И без того большую «пеликанью семью» - так называют себя лауреаты наград и участники движения – пополнили 17 человек, которые были признаны лучшими в своих сферах, от медицины и культуры до журналистики. В число награжденных вошли и сотрудники «Комсомольской правды».

«ЗА МИЛОСЕРДИЕ И ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ»

«Золотой пеликан» существует вот уже больше четверти века – и все это время он помогает тем, кто в этом больше всего нуждается. На счету участников движения – больше 2 000 благотворительных акций, 150 000 жителей Петербурга и Ленобласти, которым была оказана адресная поддержка, больше полутора десятка действующих социальных программ. 24 года назад создатель и руководитель движения Александр Сылко придумал награждать выдающихся благотворителей. В самом широком смысле этого слова: не только тех, кто занимается меценатством, но и тех, кто просто делает добро по роду профессии или по зову сердца.

За 24 года обладателями орденов и дипломов стали больше 400 петербуржцев.

- Целая агентурная сеть - смеется Александр Сылко.

Именно через этих людей – ту самую большую и дружную «пеликанью семью» - движение и ищет новых лауреатов.

Награду в номинации «За умение не сдаваться» получил 26-летний Игнат ЖировФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году одной из самых запоминающихся стала номинация «За умение не сдаваться». В нее попадают люди, которые несмотря на тяжелые обстоятельства сумели сохранить в себе волю и вкус к жизни. Награду получил 26-летний Игнат Жиров. Он родился с тяжелым увечьем – вместо хваткой и развитой кисти его правое запястье оканчивается гладкой розовой культей. Но несмотря на это Игнат успешно сдал на права и научился играть на гитаре и фортепиано.

- Я просто понял однажды, что у меня, может быть, и нет правой кисти, но есть разум, - поделился Игнат. – И мне ничего не мешает делать все то же самое и учиться тем же самым вещам, которым учатся другие люди. В этом, на самом-то деле, нет ничего невозможного – достаточно ясно представлять себе цель и идти к ней, не останавливаясь.

ДРУЖБА НА ВЕКА

Ну а в номинации «Журналистика» диплом и статуэтку получил издательский дом «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Как рассказал Александр Сылко, «Комсомолку» и «Золотой пеликан» связывает многолетняя дружба.

- Ваша газета нас постоянно поддерживает, рассказывает о наших проектах, - отметил он. – У вас работают очень хорошие люди, а самое главное – то, что они нас понимают. Знаете, как бывает порой – долго объясняешь, долго разговариваешь, а в итоге ничего не получается, потому что между тобой и собеседником как будто стена стоит. Здесь же совсем другая ситуация – мы очень быстро нашли какой-то внутренний контакт.

Лауреатом в категории "Журналист" стал Гендиректор "Комсомольской првды в Санкт-Петербурге" Иван Власов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов, принимая награду, подчеркнул, что дружба с «Золотым пеликаном» - очень почетное и радостное дело.

- «Золотой пеликан» - это большая и добрая душа Северной столицы, - поделился он с гостями и участниками церемонии. – И для меня, как и для всех наших сотрудников, большая честь быть частичкой этой души. Я думаю, что наши миссии во многом совпадают. Ведь цель «Комсомольской правды» - нести правильные идеи и делать мир вокруг и людей в этом мире лучше».

КОНКРЕТНО

Также лауреатами «Золотого пеликана-2019» стали:

- Номинация «Педагог» - Татьяна Голядкина, директор педагогического колледжа имени Некрасова.

- Номинация «Социальный работник» - Светлана Шипулина, заведующая отделением «Родничок» центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района.

-Номинация «За возрождение традиций духовности» - протоиерей отец Богдан, храм Смоленской иконы Божьей матери.

- Номинация «Общественная организация» - Игорь Володько, организатор фестиваля морской песни «Невский бриз».

- Номинация «Общественный деятель» - Екатерина Садовникова, генеральный директор благотворительной организации «Милосердие и бизнес».

- Номинация «Врач» - Ирина Зальнова, врач медико-социальной экспертизы высшей категории.

- Номинация «Артист, творческий работник» - Альберт Асадуллин, заслуженный артист России.

- Номинация «Власть и общество» - Елена Фидрикова, заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга.

- Номинация «За возрождение традиция меценатства и благотворительности» - компании «Нева-МеталлТрейд», «НПФ ТЕХИНКОМ», «Балтпром» и «Трансмарин».

Кроме того, орден «Золотой пеликан» вручили Павлу Юхалину, директору компании «Сидосе», Александру Зимину, председателю правления ассоциации общественных объединений «Большая медведица» и Максиму Румянцеву, директору типографии «Любавич»

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