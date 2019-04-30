2019-04-30T16:29:13+03:00
Общество

Дилеры SKODA предлагают остаться на майские праздники в Петербурге

Официальные сервисные центры SKODA группы компаний WAGNER 4 и 5 мая проведут в Петербурге уникальные сервисные дни
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Отмечайте майские праздники вместе со SKODA! Дилеры чешской марки в Санкт-Петербурге приглашают всех владельцев SKODA старше 4-х лет пройти бесплатную диагностику, оплатить ремонт автомобиля со скидкой 30% и заказать оригинальные детали на 15% выгоднее. Акция будет проходить в двух автосалонах – Неон-Авто и Таллинский-Авто.

Во время диагностики автомобили пройдут проверку по 14 параметрам. Специалисты сервисных станций у каждой машины осмотрят подвеску, систему охлаждения двигателя, свечи зажигания, приводной ремень, тормозную систему и другие элементы.

Для маленьких гостей запланированы подарки и активности, а также кофе-брейк для всех, во время ожидания своего автомобиля или после диагностики!

Планируется, что за два дня услугами сервиса в автоцентрах воспользуются 50 водителей, каждый получит профессиональные рекомендации и лист диагностики. Для тех, кто не успеет записаться на 4 или 5 мая, дилеры будут готовы предложить пройти диагностику на льготных условиях в один из других дней первой половины месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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