Умные камеры: как их используют в разных странах мира

Технологии интернета вещей и системы распознавания объектов на основе искусственного интеллекта сделали обычные устройства, способные записывать изображение, умными. Сегодня использование камер стало частью не только безопасности, но и экономики, здравоохранения, образования и других сфер общественной жизни. Разбираемся с экспертами МТС, как и где это работает.

Китай: реалити-шоу каждый день

В самой населённой стране на планете вопросы безопасности стоят на одном из первых мест - власти КНР отвечают на них умным видеонаблюдением. В среднестатистическом китайском городе на десять миллионов человек приходится от нескольких сотен тысяч до миллиона камер. К 2020 году общее количество таких устройств должно превысить 600 миллионов и охватить все ключевые общественные зоны. Параллельно китайцы накапливают колоссальную базу данных, которые помогают в сфере идентификации личности. Система видеонаблюдения, получившая название «Зоркий глаз», мгновенно передаёт изображение в центр обработки: определить, что за человек попал в объектив, можно в течение трёх секунд с точностью до 88 %.

Умные камеры теперь ещё внимательнее присматриваются к людям, будь это редкие прохожие или толпа участников массового мероприятия. О поимке 25 граждан, объявленных ранее в розыск, полиция Пекина отрапортовала уже в 2017-м, годом позже уличным патрулям стали выдавать очки, оснащённые камерами и подключённые к «Зоркому глазу». Эти устройства способны распознавать лица, которые видно хотя бы на 70%. Внешность человека сопоставляется со сведениями базы данных полиции, при совпадении звучит сигнал тревоги. «Зоркий глаз» решает не только задачи, связанные с поимкой преступников: например, в городе Шэньчжэнь камеры фиксируют лица людей, идущих на красный свет, и выводят их имена и фотографии на электронную доску позора. Работает! Как показала статистика, нарушать стали в 10 раз меньше.

Швейцария: видеонаблюдение против инфекций

Умные камеры способны приносить пользу не только на открытых пространствах. Швейцарские учёные, анализируя проблемы здравоохранения в стране, пришли к выводу, что заражение инфекциями в медучреждениях происходит в основном из-за отсутствия элементарной гигиены рук. За дело взялись техники: они разработали систему, которая следит за тем, как регулярно сотрудники больниц пользуются специальным гелем, убивающим микробов. До этого эту работу выполняли тайные покупатели, но они замечали нарушения правил в 63 % случаев - и уж точно не могли контролировать ситуацию круглосуточно.

Данные, полученные с установленных в «пилотной» больнице камер, предоставили на обработку искусственному интеллекту. Он научился отличать медперсонал от других людей, следить за его перемещениями и фиксировать соблюдение правил гигиены. Согласно результатам исследования, интернет вещей повысил эффективность выявления провинившихся до 75 %. Теперь систему мониторинга внедряют в других медицинских учреждениях Швейцарии. Таким образом власти рассчитывают заметно снизить риск вспышек внутрибольничных инфекций.

США: умные устройства на паспортном контроле

Современные системы видеонаблюдения способны не только фиксировать неправильное поведение людей, но и ощутимо экономить время добропорядочных граждан. Например, во время поездок. В сентябре 2018 года в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса опробовали систему распознавания лиц veriScan, которая в будущем, вероятно, придёт на смену традиционному паспортному контролю при посадке на самолёты.

Точность такой альтернативы составляет 99 процентов. Она распознаёт лица всех, кто проходит под прицелом камер на борт, и сопоставляет полученную информацию с изображениями, которые имеются в базе данных. Убедившись, что лица совпадают, система оповещает об этом паспортную службу. Во время первых же испытаний veriScan отлично проявила себя: посадка 350 человек на самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa заняла всего 20 минут вместо обычных 40.