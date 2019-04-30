Ежегодная встреча клубов по традиции проходит во время майских праздников. И на это раз она намечена на 2 мая 2019 года. Место встречи – в самом центре Петербурга – на площадке Ленэкспо на Васильевском острове.

Из Москвы в Северную столицу прибывают более 15 экипажей на различных моделях ŠKODA, среди которых есть и редкие автомобили в эксклюзивной доработке. Любители автомобилей чешской марки запланировали экскурсионную программу и большую семейную встречу двух клубов, к которой присоединяются официальные дилеры группы «Авто Премиум».

Встреча обещает быть, действительно, семейной, - сюда приедут не только члены семьи ŠKODA, но и их собственные семьи. Ведь, автомобили чешской марки – это любимые «питомцы» семьи.

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Петербургские клубы, как принимающая сторона, будут представлены шире – ожидается более 40 экипажей самых разных моделей различных годов выпуска.

Как и на любой семейной встрече, когда многие не видели друг друга целый год, гости будут делиться новостями, расскажут о своих ŠKODA и планах на будущее.

Официальные дилеры «Авто Премиум» организуют развлечения для детей и веселые конкурсы для взрослых, чтобы в паузах они смогли размяться.

Встреча клубов SKODA двух столиц пройдет в Петербурге с «Авто Премиумом».

Кроме того, для истинных поклонников чешской марки будут предоставлены на тест-драйв популярные модели ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.

Стать членом семьи ŠKODA может каждый, - в дилерских центрах в наличии более 250 автомобилей этой марки!

Побывать на встрече может каждый! Семья ŠKODA ждет вас с 14 до 17 часов на парковке у Павильона 5А комплекса Ленэкспо. Адрес: Большом проспект Васильевского острова, дом 103.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За Iместо в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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