Мюзикл «Лолита» 3, 4, 5 мая в театре «ЛДМ. Новая сцена» - скидка 30%

Любовь бывает не просто коварной, она бывает убийственной.

Самая долгожданная премьера уходящего театрального сезона - мюзикл «Лолита». Не упускайте шанс посмотреть в глаза всем человеческим порокам. Локомотив уже приближается к станции и стуки колёс отчитывают мгновения до встречи Лолиты и её избранника - Освальда Райнера.

На сцене театра ЛДМ вы можете стать свидетелями потрясающего сочетания чувственности и спецэффектов. Международная команда постановщиков, звезды российских мюзиклов, инновационные 3D декорации, многоканальный звук и современная хореография – все, что необходимо для максимального погружения в историю! В постановке используется самая современная хореография, которая удивит даже самого искушённого зрителя. Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций мюзикла записал американец Джоэл Силл, саундпродюсер фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор».

Мюзикл «Лолита» 3, 4, 5 мая в театре «ЛДМ. Новая сцена»! Действует скидка 30%!