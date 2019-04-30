Петербуржцев приглашают стать героями фильма «Аватар» вместе с «Авто Премиумом»

С 8 по 12 мая 2019 года в Санкт-Петербурге при поддержке марки ŠKODA пройдут гастроли одного из самых знаменитых цирков в мире - Cirque du Soleil. На этот раз петербуржцев обещаю впечатлить фантастическим шоу Toruk - The First Flight («Торук - первый полет»), по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

За несколько дней до начала гастролей, 5 мая, официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» организуют в своих шоу-румах препати. Именно в этот праздничный день поклонники марки ŠKODA и фильма «Аватар» смогут перевоплотиться в одного из героев знаменитого фантастического блокбастера.

Съемки этого невероятного фильма поражают воображение. Один из интересных фактов - Джеймс Камерон не использовал обычный грим для героев своего фильма. Режиссер не хотел, чтобы актеры были похожи на героев обычных фантастических фильмов, и, пытаясь достичь максимальной реалистичности, использовал профессиональный аквагрим, который часами наносился на лица и тела актеров.

5 мая в дилерских центрах «Авто Премиум» у всех посетителей тоже будет возможность стать героем фильма «Аватар», примерив на себя один из образов. На каждой из трех площадок будет работать профессиональный гример, который сможет реализовать самые смелые фантазии гостей.

Еще один фантастический мастер-класс – рисование цветным песком, будет организован в этот день во всех шоу-румах. Эта активность не ограничена возрастом – настоящее произведение искусства - панно или открытку смогут сделать не только взрослые, но и самые маленькие гости мероприятия. Для малышей будут подготовлены трафареты, чтобы рисовать было проще и веселей.

Как известно, народ На’ви, населяющий планету Пандора из фильма «Аватар», исповедует философию бережного отношения и уважения к природе, что родственно для философии. В солидарность с этим 5 мая дилерские центры организуют сбор отработанных батареек. Ведь, как известно, одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли или 400 литров воды! Все собранные батарейки будут отправлены на переработку.

В течение дня гости дилерских центров смогут сделать фотографии на память и угоститься вкуснейшими произведениями кондитерского искусства.

Расписание мероприятий:

12:00 - 13:00 «Авто Премиум» на Энгельса.

14:00 - 15:00 «Авто Премиум» на Руставели.

16:00 - 17:00 «Авто Премиум» на Хасанской.