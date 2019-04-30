В день рождения «Ленфильма» в «Галерее» открылась выставка, посвященная старейшей отечественной киностудии

30 апреля, в 101-й день рождения старейшей российской киностудии «Ленфильм», в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города открылась выставка, посвященная отечественному кино. Петербуржцы и гости Северной столицы смогут здесь побывать за кулисами съемочного процесса и увидеть как создавались декорации к известным всем фильмам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706334" frameborder="0"></iframe> В "Галерее" открылась выставка, посвященная "Ленфильму"..Шесть стендов рассказывают о фильмах «Три дня до весны», «Полосатый рейс», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Гамлет» и «Небесный тихоход».Олег ЗОЛОТО

- Сегодня в ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии: ее истории, ее фильмам, ее творцам. Гостей ждут бесплатные кинопоказы, декорационные экспозиции и творческие встречи, - сообщают организаторы.

Художники создали настоящие киношные декорации.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего на первом этаже торгового комплекса расположились шесть стендов, которые на «Ленфильме» создавались декораторами и бутафорами студии. Они посвящены фильмам: «Три дня до весны», «Полосатый рейс», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Гамлет» и «Небесный тихоход».

Внутрь торгового комплекса загнали настоящую полуторку.Фото: Олег ЗОЛОТО

И каждый стенд - это настоящие декорации. Так, для фильма «Полосатый рейс» была «выстроена» пристань, к которой пришвартован теплоход «Евгений Онегин». А для фильма про войну «Небесный тихоход» был создан почти настоящий самолет.

Знакомый всем интерьер комнаты Шерлока Холмса украшают два кресла и вензель королевы Виктории VR на стенеФото: Олег ЗОЛОТО

Для других картин «Ленфильма», представленных на выставке, художники сделали инсталляции по мотивам сюжетов и с хорошо узнаваемыми персонажами.

Кроме выставки, посетители смогут бесплатно посмотреть кино.Фото: Олег ЗОЛОТО

А кроме того, каждый день в «Галерее» будут проходить бесплатные кинопоказы, а по субботам — творческие встречи с кинематографистами, которые расскажут о том, как рождается кино. Продлится выставка до 26 мая.