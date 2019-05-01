Спасибо всем: Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Еще одна легенда российского хоккея покидает Петербург. После возвращения в НХЛ Ильи Ковальчука год назад, 1 мая о своем уходе из СКА объявил Павел Дацюк. После завершения сезона, в котором клуб с берегов Невы не смог завоевать Кубок Гагарина, нападающий решил не продлевать контракт.

- Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо СКА, моим партнерам и, конечно же, болельщикам, - написал в своем «Твиттере» хоккеист.

В своем "Твиттере" хоккеист трогательно пропрощался с клубом и болельщиками. А Петербургу сказал "До свидания".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неизвестно, что стало причиной для решения покинуть СКА, однако в последнее время у Дацюка были разногласия с главным тренером команды Ильей Воробьевым. И Павла, абсолютного авторитета в российском хоккее, даже лишили звания капитана армейцев.

Впрочем, возможно игрок просто решил завершить карьеру - в этом году Дацюку исполнится 41 год, а это почтенный возраст для спортсмена. С другой стороны, Павла наверняка с радостью примут в Детройте, где он сделал блестящую карьеру в составе «Ред Уингз» и стал любимцем местной публики.

Напомним, что к СКА нападающий присоединился в 2016 году после 15 лет, проведенных в НХЛ. В сезоне 2016/2017 вместе с петербургским клубом Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина.

- До встречи, Петербург! - завершил свое послание Павел.