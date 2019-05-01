«Всем советую идти»: Артем Дзюба сделал для фанатов рецензию на новых «Мстителей»

Кинопремьера нового блокбастера «Мстители: Финал» не прошла незамеченной для большого поклонника «супергеройской» серии Артема Дзюбы. Футболист, недавно опубликовавший свою фотографию в образе одного из персонажей «Мстителей» Тора, сделал для поклонников краткую рецензию на фильм.

- Всем привет, понял, что вы ждете рецензию на «Мстителей». Могу сказать, что они не подвели. Новая серия это топ. Топище, я бы даже сказал. Очень достойное кино, - рассказал Дзюба на видео, опубликованном в его «Инстаграме».

artem.dzyuba Артем Дзюба сделал рецензию на новых "Мстителей".

Артем посоветовал всем своим фанатам сходить на фильм, и отдал «звание» Тора резиденту Comedy Club Гарику Харламову.

- Я готов на одну серию уступить ему. В этот раз Тор - Гарик Харламов, - заявил Дзюба, сравнивавший себя с супергеройским скандинавским небожителем.

Но кроме этого спортсмен рассказал о состоянии своего здоровья, которое, после игры с «Крыльями Советов» беспокоило футболиста.

- Оказалось не так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное, постараюсь восстановиться как можно быстрее, - заверил болельщиков «Зенита» нападающий.