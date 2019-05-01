В Петербурге с массовым шествием по Невскому и шуточной монстрацией прошел Праздник Весны и Труда
Петербург известен своей изменчивой погодой, но 1 мая небесная канцелярия решила не портить горожанам праздник и дать отметить День Весны и Труда при ярком солнце. В его лучах грелись и те, кто шел в колонне по Невскому проспекту до Дворцовой площади, и те, кто свернул к Исаакиевкому собору и третьи, промаршировавшие по Литейному проспекту к площади Ленина.
- Людей много. Утром все собрались у площади Восстания и рядом на Лиговском и Невском проспектах. В 11:00 колонна начала шествие. В основном все было спокойно, но несколько человек задержала полиция, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.
Первомайская демонстрация 2019 в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
Примерно через час первые ряды демонстрантов вошли на Дворцовую площадь.
Какой же праздник в городе, построенным Петром и без Петра.Фото: Артем КИЛЬКИН
А около 13:00 здесь собрались уже все участники основного шествия. С Первомаем их с трибуны поздравило руководство города.
Впрочем, за главной колонной, состоявшей из представителей профсоюзов (не зря 1 мая - Праздник Труда), а также народных коллективов и делегаций районов города, одну из которых возглавил Петр Первый на сегвее, прошли сторонники веганства, феминизма и молодежь с шуточными плакатами.
Монстрация в Петербурге.
На монстрации собрались сторонники вегетарианства.Фото: Артем КИЛЬКИН
Это была так называемая «монстрация» - веселое шествие, собравшее всех понемногу.
Место нашлось всем.Фото: Артем КИЛЬКИН
А вот большая часть петербургской оппозиции пошла своим путем и к часу дня собралась на площади Ленина у Финляндского вокзала. Здесь, у памятника Ильичу, стоящему на броневике, ратовали за свободные выборы. Акция была согласована, но все равно вызвала повышенное внимание полиции.
Пришли в центр города и феминистки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Не остались в стороне от первомайской демонстрации и коммунисты. Их ряды возглавлял режиссер Владимир Бортко, а за ним шли молодые поклонники идей марксизма-ленинизма.
Колонну коммунистов возглавил Владимир Бортко.Фото: Артем КИЛЬКИН
Основные мероприятия в городе закончились ближе к 14:00, тогда же было открыто движение по Невскому и Литейному проспектам.
Юные сторонники марксизма-ленинизма были в отличном настроении.Фото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU