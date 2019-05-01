В Петербурге с массовым шествием по Невскому и шуточной монстрацией прошел Праздник Весны и Труда

Петербург известен своей изменчивой погодой, но 1 мая небесная канцелярия решила не портить горожанам праздник и дать отметить День Весны и Труда при ярком солнце. В его лучах грелись и те, кто шел в колонне по Невскому проспекту до Дворцовой площади, и те, кто свернул к Исаакиевкому собору и третьи, промаршировавшие по Литейному проспекту к площади Ленина.

- Людей много. Утром все собрались у площади Восстания и рядом на Лиговском и Невском проспектах. В 11:00 колонна начала шествие. В основном все было спокойно, но несколько человек задержала полиция, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706405" frameborder="0"></iframe> Первомайская демонстрация 2019 в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

Примерно через час первые ряды демонстрантов вошли на Дворцовую площадь.

Какой же праздник в городе, построенным Петром и без Петра.Фото: Артем КИЛЬКИН

А около 13:00 здесь собрались уже все участники основного шествия. С Первомаем их с трибуны поздравило руководство города.

Впрочем, за главной колонной, состоявшей из представителей профсоюзов (не зря 1 мая - Праздник Труда), а также народных коллективов и делегаций районов города, одну из которых возглавил Петр Первый на сегвее, прошли сторонники веганства, феминизма и молодежь с шуточными плакатами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706403" frameborder="0"></iframe> Монстрация в Петербурге.

На монстрации собрались сторонники вегетарианства.Фото: Артем КИЛЬКИН

Это была так называемая «монстрация» - веселое шествие, собравшее всех понемногу.

Место нашлось всем.Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот большая часть петербургской оппозиции пошла своим путем и к часу дня собралась на площади Ленина у Финляндского вокзала. Здесь, у памятника Ильичу, стоящему на броневике, ратовали за свободные выборы. Акция была согласована, но все равно вызвала повышенное внимание полиции.

Пришли в центр города и феминистки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не остались в стороне от первомайской демонстрации и коммунисты. Их ряды возглавлял режиссер Владимир Бортко, а за ним шли молодые поклонники идей марксизма-ленинизма.

Колонну коммунистов возглавил Владимир Бортко.Фото: Артем КИЛЬКИН

Основные мероприятия в городе закончились ближе к 14:00, тогда же было открыто движение по Невскому и Литейному проспектам.