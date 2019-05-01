2019-05-01T19:44:06+03:00
Общество

В Петербурге после демонстрации по Невскому проспекту промчалась колонна дорогих спортивных автомобилей

Премиальные суперкары и тюнингованные японские «праворульки» открыли движение после первомайского шествия
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
После прохождения первомайских колонн на Невский проспект неожиданно выехали мотоциклы и спортивные машины. Фото: Скрин с видео: vk.com/unreleased_dtpПосле прохождения первомайских колонн на Невский проспект неожиданно выехали мотоциклы и спортивные машины. Фото: Скрин с видео: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Рев многолитровых моторов и спортивных глушителей оглушил петербуржцев, пришедших посмотреть на первомайскую демонстрацию. После прохождения шествующих колонн, перед открытием автомобильного движения, на Невский проспект выехало два десятка крутых иномарок.

- И под финал праздничной демонстрации в центре города демонстрация своих транспортных средств, - пишут горожане в соцсетях.

На Невском проспекте в Петербурге устроили автомобильные гонки.

Сначала на проезжую часть были выпущены байкеры, которые не упустили случая погазовать и показать мощность своих железных коней, а следом за ними, во главе с огромным джипом, на который, к слову, нужны грузовые права, появились и автомобили.

Среди промчавшихся по главной магистрали Северной столице машин оказались как тюнингованные японские праворульные «Тойоты» и оспортивленные «Мини» с «Опелями», так и достаточно редкие и крайне дорогие иномарки.

После автопарада по Невскому водители спорткаров покидают место празднования.

Например, в строю были замечены кроссовер «Ламборгини Урус» ценой от 20 милионов рублей а также еще один «Ламборгини» - гиперкар «Авентадор», который стоит еще больше.

Разбавляли колонну «Шевроле Корветт», «Форд Мустанг», «Порше Панамера» и прочие четырехколесные друзья человека, стоимостью в неплохую квартиру.

Впрочем, заезд по Невскому проспекту долго не продлился и уже через несколько минут автомобили уехали из ценрта города. Видео «покатушек» сняли и прислали в редакцию «Комсомольской правды» жители Северной столицы, ставшие свидетелями автопробега. Что это была за акция - до сих пор неизвестно, ни какой официальной информации о ней не публиковалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Петербуржцев приглашают стать героями фильма «Аватар» вместе с «Авто Премиумом»
Накануне гастролей цирка «Cirque du Soleil» в Санкт-Петербурге «Авто Премиум» приглашает в свои шоу-румы на препати. 5 мая во всех салонах официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» будут организованы фантастические мастер-классы
Новости 24
На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома
На Петербург и Ленинградскую область надвигается сильный ветер с дождем
Заместитель руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Роговой уволен указом президента России
День Весны и Труда Александр Дрозденко провел вместе с фермерами
На майские праздники Петербург и Москву свяжут два дополнительных поезда
Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными
После обоюдной поножовщины 18-летний юноша и его отчим оказались в больнице
На Гостилицком шоссе под Петербургом произошло смертельное ДТП
Двухлетний малыш из Сестрорецка оказался в больнице, после того, как выпил чистящее средство для ванны
«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая
Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому
В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда
Перчатки дадим: Петербуржцев позвали носить мигрирующих через шоссе жаб
На Таллинском шоссе полицейские со стрельбой ловили лихача на тракторе
1 мая в Петербурге будет солнечным и теплым