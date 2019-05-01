В Петербурге после демонстрации по Невскому проспекту промчалась колонна дорогих спортивных автомобилей

Рев многолитровых моторов и спортивных глушителей оглушил петербуржцев, пришедших посмотреть на первомайскую демонстрацию. После прохождения шествующих колонн, перед открытием автомобильного движения, на Невский проспект выехало два десятка крутых иномарок.

- И под финал праздничной демонстрации в центре города демонстрация своих транспортных средств, - пишут горожане в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706404" frameborder="0"></iframe> На Невском проспекте в Петербурге устроили автомобильные гонки.

Сначала на проезжую часть были выпущены байкеры, которые не упустили случая погазовать и показать мощность своих железных коней, а следом за ними, во главе с огромным джипом, на который, к слову, нужны грузовые права, появились и автомобили.

Среди промчавшихся по главной магистрали Северной столице машин оказались как тюнингованные японские праворульные «Тойоты» и оспортивленные «Мини» с «Опелями», так и достаточно редкие и крайне дорогие иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706432" frameborder="0"></iframe> После автопарада по Невскому водители спорткаров покидают место празднования.

Например, в строю были замечены кроссовер «Ламборгини Урус» ценой от 20 милионов рублей а также еще один «Ламборгини» - гиперкар «Авентадор», который стоит еще больше.

Разбавляли колонну «Шевроле Корветт», «Форд Мустанг», «Порше Панамера» и прочие четырехколесные друзья человека, стоимостью в неплохую квартиру.

Впрочем, заезд по Невскому проспекту долго не продлился и уже через несколько минут автомобили уехали из ценрта города. Видео «покатушек» сняли и прислали в редакцию «Комсомольской правды» жители Северной столицы, ставшие свидетелями автопробега. Что это была за акция - до сих пор неизвестно, ни какой официальной информации о ней не публиковалось.