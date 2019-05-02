Амедиатека и КАРО.Арт покажут предпоследний эпизод «Игры престолов». Участвуй в розыгрыше!

Поклонники культовой фэнтези-саги знают, что предпоследний эпизод сезона всегда насыщен непредсказуемыми и шокирующими событиями: смерть Неда Старка, Красная свадьба, Битва бастардов случились именно в предпоследних сериях. Ожидания от финального сезона еще выше – чем же удивят создатели на этот раз?

Режиссер предпоследнего эпизода восьмого сезона – Мигель Сапочник, именно он поставил знаменитую «Битву Бастардов» в шестом сезоне, заставившую миллионы зрителей замереть перед экраном, и получил за нее премию «Эмми». Также он снял заключительную серию шестого сезона «Ветра зимы», получившую всеобщее признание и названную критиками одной из лучших в истории телевидения. Беспрецедентные усилия съемочной группы, огромные бюджеты, блистательная сценарная и режиссерская хореография — это достойно большого экрана. Продолжительность пятого эпизода восьмого сезона – 80 минут.

Все подписчики Амедиатеки смогут первыми оценить невероятно зрелищные съемки на большом экране. 13 мая показ пятой серии «Игры престолов» пройдет во всех кинотеатрах сети «КАРО». Для того, чтобы попасть на показ, надо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека на сайте и получить приглашение на показ в подарок.

Список городов и подробности акции по ссылке.

Все сезоны «Игры престолов» можно посмотреть в онлайн-сервисе Amediateka. Новые эпизоды восьмого сезона выходят каждый понедельник – одновременно с США в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.

Узнать подробности акции и детали показа в вашем городе можно на сайте сети кинотеатров КАРО.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Мы решили порадовать наших читателей и разыграть несколько подписок на онлайн-сервис Amediateka, бонусом к которым станут пригласительные на показ предпоследней серии 8 сезона «Игры престолов»!

Чтобы принять участие в розыгрыше, переходите в группу «Комсомолки в Петербурге» ВКонтакте и участвуйте. Уже 7 мая мы подведем итоги и выберем двух счастливчиков!