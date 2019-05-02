Среди участников первомайского шествия в Петербурге были провокаторы

Александр Брод, член СПЧ:

- СПЧ постоянно выступает с позиций неукоснительного соблюдения статьи 31 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет право граждан РФ на проведение публичных мероприятий, а также ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека, в которой установлено, что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». В статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах записано: «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

Изучив материалы СМИ и социальных сетей, проведя консультации с представителями НКО Санкт-Петербурга 1 и 2 мая, я прихожу к выводу, что среди участников первомайского шествия были граждане, нацеленные на сознательные провокации и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов с целью срыва акции.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга в своем заявлении от 1 мая отмечает: «Провокаторы, среди которых так называемые оппозиционные депутаты Законодательного Собрания Петербурга, сорвали поредение праздничного шествия по Невскому проспекту. Дойдя до станции метро «Маяковская», зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг. Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию. Уполномоченные сотрудники в течение часа просили участников продолжить шествие и не поддаваться на провокацию. Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка и соблюдению условий проведения мероприятия. Для стабилизации ситуации полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков…

Стоит отметить, что в этом году в первомайской демонстрации был представлен огромный спектр политических сил. Комитет по вопросам законности согласовал все поступившие уведомления об участии в шествии. Действия провокаторов привели к перебою работы общественного транспорта. Помимо этого, остановившаяся толпа помешала петербуржцам и гостям города попасть на Московский вокзал. Многие люди опоздали на поезда. В социальных сетях многие пользователи уже «благодарят» провокаторов за испорченный праздник».

Убежден, что СПЧ должен взять ситуацию под объективный контроль, оперативно направить запросы в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, прокуратуру города с целью проведения проверки обоснованности задержания участников шествия и применения физической силы со стороны правоохранительных органов, а также проверки всех фактов нарушения общественного порядка со стороны участников публичного мероприятия.