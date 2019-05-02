2019-05-02T19:56:49+03:00
Общество

Среди участников первомайского шествия в Петербурге были провокаторы

Правозащитник, член СПЧ Александр Брод высказал свое мнение о ситуации вокруг демонстрации оппозиции в Санкт-Петербурге 1 мая 2019 г.
Поделиться:
В Санкт-Петербурге оппозиция попыталась сорвать праздничное шествие по Невскому проспекту 1 мая.В Санкт-Петербурге оппозиция попыталась сорвать праздничное шествие по Невскому проспекту 1 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Александр Брод, член СПЧ:

- СПЧ постоянно выступает с позиций неукоснительного соблюдения статьи 31 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет право граждан РФ на проведение публичных мероприятий, а также ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека, в которой установлено, что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». В статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах записано: «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

Изучив материалы СМИ и социальных сетей, проведя консультации с представителями НКО Санкт-Петербурга 1 и 2 мая, я прихожу к выводу, что среди участников первомайского шествия были граждане, нацеленные на сознательные провокации и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов с целью срыва акции.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга в своем заявлении от 1 мая отмечает: «Провокаторы, среди которых так называемые оппозиционные депутаты Законодательного Собрания Петербурга, сорвали поредение праздничного шествия по Невскому проспекту. Дойдя до станции метро «Маяковская», зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг. Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию. Уполномоченные сотрудники в течение часа просили участников продолжить шествие и не поддаваться на провокацию. Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка и соблюдению условий проведения мероприятия. Для стабилизации ситуации полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков…

Стоит отметить, что в этом году в первомайской демонстрации был представлен огромный спектр политических сил. Комитет по вопросам законности согласовал все поступившие уведомления об участии в шествии. Действия провокаторов привели к перебою работы общественного транспорта. Помимо этого, остановившаяся толпа помешала петербуржцам и гостям города попасть на Московский вокзал. Многие люди опоздали на поезда. В социальных сетях многие пользователи уже «благодарят» провокаторов за испорченный праздник».

Убежден, что СПЧ должен взять ситуацию под объективный контроль, оперативно направить запросы в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, прокуратуру города с целью проведения проверки обоснованности задержания участников шествия и применения физической силы со стороны правоохранительных органов, а также проверки всех фактов нарушения общественного порядка со стороны участников публичного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области упавшее на машину дерево убило пенсионерку
Мокрый снег и штормовой ветер: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге
«Питер, большое спасибо»: 25-летний форвард Николай Прохоркин ушел из СКА
С начала года из Петербурга отправили на родину больше 400 мигрантов
В Невском районе Петербурга дотла выгорели четыре «люксовых» автомобиля
В поселке Славянка муж напал на жену с ножом во время застолья
«Нас ждет сложный матч»: Сергей Семак рассказал о предстоящей встрече «Зенита» с «Ахматом»
В Петербурге арестовали капитана затонувшего в Финском заливе катера
На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома
На Петербург и Ленинградскую область надвигается сильный ветер с дождем
Заместитель руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Роговой уволен указом президента России
День Весны и Труда Александр Дрозденко провел вместе с фермерами
На майские праздники Петербург и Москву свяжут два дополнительных поезда
Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными
После обоюдной поножовщины 18-летний юноша и его отчим оказались в больнице
На Гостилицком шоссе под Петербургом произошло смертельное ДТП
Двухлетний малыш из Сестрорецка оказался в больнице, после того, как выпил чистящее средство для ванны
«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая
Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому
В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда
Перчатки дадим: Петербуржцев позвали носить мигрирующих через шоссе жаб
На Таллинском шоссе полицейские со стрельбой ловили лихача на тракторе
1 мая в Петербурге будет солнечным и теплым