Буги-вуги, шахматы и кукуруза: В Петербурге прошел первый ретро-фестиваль «Ленинград Фест»

Три десятилетия, множество развлекательных площадок и один день в режиме ностальгии. Так можно коротко описать первый стильный ретро-фестиваль «Ленинград фест», прошедший в Петербурге 1 мая. Романтичные 60-е, энергичные 70-е и бунтарские 80-е – на несколько часов жители и гости города перенеслись в советское прошлое.

Коллекция одежды, которую запретили ввозить в Советский Союз.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Каждое воспоминание – это якорь, который дает нам опору в жизни, - объяснили задумку организаторы. - Это напоминание о наших семьях; это обереги, которые достаются нам от предыдущих поколений.

Участники создают собственную "Доску объявлений". И все потому, что интернета тоже не было.Фото: Олег ЗОЛОТО

Начался фестиваль с бодрой зарядки. Гости послушно повторяли движения тренером. Следом – посвящение в пионеры. Ребятишки с гордостью повязали ярко-красные галстуки и отправились на в турнир по шахматам и шашкам, а также кружок авиа-моделирования.

Дети сразились в шахматном турнире.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка «Пионер – автомоделист».Фото: Олег ЗОЛОТО

Взрослые в это время увлеченно слушали лекции по истории моды, искусства и архитектуры Ленинграда.

Девушки выстраивались в очереди на мастер-классы по созданию ретро-образа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что такое буги-вуги и твист молодежи объяснили на мастер-классе по «олдскульным» танцам. Закрепить знания помог танцевальный флэшмоб, в котором участвовали все желающие.

Обязательная чать - фото на память. И не важно, что смартфонов в СССР не было.Фото: Олег ЗОЛОТО

Угощали гостей деликатесами «того времени»: пирожками, пышками, эклерами, сахарной ватой, кукурузой, а также бутербродами с вареной колбасой.

В одном из залов расположилась инсталляция, посвященная советским актрисам.Фото: Олег ЗОЛОТО

Плакаты 80-х годов, посвященные автомоделированию.