Трагедия в центре Петербурга: на Стрелке Васильевского острова, на спуске с набережной, в воду упала туристка. Найти ее не могут до сих пор.

Женщина приехала вместе с супругом и другими соотечественниками в город на Неве из Китая. Сегодня, 3 мая, около половины одиннадцатого утра иностранка спустилась к воде, чтобы сделать эффектный кадр. Но через миг она очутилась в ледяной невской воде.

– Во время фотоссесии гражданка Китая поскользнулась и упала в Неву, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Ей на помощь бросился ее соотечественник.

Но отыскать жену мужчина не смог. В результате он выплыл и был госпитализирован. А вот поиски его супруги продолжаются до сих пор.

– На месте проводятся водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН, – добавили в МЧС. – О случившемся сообщено в Консульство КНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706641" frameborder="0"></iframe> Во время фотосессии туристку из Китая сдуло в Неву.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Очевидцы подозревают, что причиной несчастного случая мог стать порыв ветра: сегодня в Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, скорость которого достигает 23 метров в секунду. По их догадкам, ветер легко мог нарушить равновесие женщины или, по крайней мере, намочить спуск с набережной волнами.