«Чтоб спокойно было Оле»: Сергей Шнуров проводит отпуск в скуке и тоске
Рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель Сергей Шнуров в прошлом году официально женился в четвертый раз. Очередной избранницей лидера группировки «Ленинград» стала Ольга Абрамова, которая на 20 лет моложе супруга. Как и предыдущая жена артиста - Матильда, Ольга блюдет его здоровый образ жизни и пытается отучить от вредных привычек.
Шнуров в своем Instagram поделился с поклонниками подробностями происходящего в отпуске:
Дорогая моя Оля,
настояла на своем.
Не купили алкоголя,
на морЕ сидим, не пьем.
На фотографии, прикрепленной к посту, Сергей держит во рту подобие электронной сигареты:
Я, конечно, средне-старый,
Но способен к новшествам,
отнестись по-философски.
Шелестит листвой листва.
Волны - плоские полоски,
Гонят скуку и тоску к берегу.
Чтоб спокойно было Оле,
Я здоровье, как могу, берегу.
Пару дней. Мне жалко, что ли?
«Серега, не кури карандаши! И фломастеры! Не слушай баб!», «Так и до безалкогольного пива недалеко», «Скукотища», «То ли воли нет у Оли. То ли сигарет и коньяка на море», «С таким подходом, Оля ненадолго...», «Ты крепись, Сергей Владимирович...», - ответили Шнурову поклонники в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU