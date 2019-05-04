2019-05-06T18:59:14+03:00
Звезды

«Чтоб спокойно было Оле»: Сергей Шнуров проводит отпуск в скуке и тоске

Фронтмен «Ленинграда» признался, что молодая жена прививает ему здоровые привычки
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лидер "Ленинграда" проводит отпуск в скуке и тоске.Лидер "Ленинграда" проводит отпуск в скуке и тоске.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель Сергей Шнуров в прошлом году официально женился в четвертый раз. Очередной избранницей лидера группировки «Ленинград» стала Ольга Абрамова, которая на 20 лет моложе супруга. Как и предыдущая жена артиста - Матильда, Ольга блюдет его здоровый образ жизни и пытается отучить от вредных привычек.

Шнуров в своем Instagram поделился с поклонниками подробностями происходящего в отпуске:

shnurovsshnurovs
Сергей Шнуров написал новое стихотворение в отпуске
203756 отметок «Нравится»1782 комментариевInstagram

Дорогая моя Оля,

настояла на своем.

Не купили алкоголя,

на морЕ сидим, не пьем.

На фотографии, прикрепленной к посту, Сергей держит во рту подобие электронной сигареты:

Я, конечно, средне-старый,

Но способен к новшествам,

отнестись по-философски.

Шелестит листвой листва.

Волны - плоские полоски,

Гонят скуку и тоску к берегу.

Чтоб спокойно было Оле,

Я здоровье, как могу, берегу.

Пару дней. Мне жалко, что ли?

«Серега, не кури карандаши! И фломастеры! Не слушай баб!», «Так и до безалкогольного пива недалеко», «Скукотища», «То ли воли нет у Оли. То ли сигарет и коньяка на море», «С таким подходом, Оля ненадолго...», «Ты крепись, Сергей Владимирович...», - ответили Шнурову поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая
С 10 мая по Петербургу будет ходить экскурсионный ретро-автобус
В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой
6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца
Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине
Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах
Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году
Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года
Петербургские скамейки вернутся на улицы города
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека