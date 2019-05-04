«Чтоб спокойно было Оле»: Сергей Шнуров проводит отпуск в скуке и тоске

Рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель Сергей Шнуров в прошлом году официально женился в четвертый раз. Очередной избранницей лидера группировки «Ленинград» стала Ольга Абрамова, которая на 20 лет моложе супруга. Как и предыдущая жена артиста - Матильда, Ольга блюдет его здоровый образ жизни и пытается отучить от вредных привычек.

Шнуров в своем Instagram поделился с поклонниками подробностями происходящего в отпуске:

shnurovs Сергей Шнуров написал новое стихотворение в отпуске

Дорогая моя Оля,

настояла на своем.

Не купили алкоголя,

на морЕ сидим, не пьем.

На фотографии, прикрепленной к посту, Сергей держит во рту подобие электронной сигареты:

Я, конечно, средне-старый,

Но способен к новшествам,

отнестись по-философски.

Шелестит листвой листва.

Волны - плоские полоски,

Гонят скуку и тоску к берегу.

Чтоб спокойно было Оле,

Я здоровье, как могу, берегу.

Пару дней. Мне жалко, что ли?

«Серега, не кури карандаши! И фломастеры! Не слушай баб!», «Так и до безалкогольного пива недалеко», «Скукотища», «То ли воли нет у Оли. То ли сигарет и коньяка на море», «С таким подходом, Оля ненадолго...», «Ты крепись, Сергей Владимирович...», - ответили Шнурову поклонники в комментариях.