На Суворовском проспекте иномарка протаранила стену

В центре Петербурга утро субботы, 4 мая, началось с аварии на дороге: легковушка врезалась в стену дома. ДТП на углу 9-й Советской улицы и Суворовского проспекта произошло около 8 утра. Водитель белого Volkswagen Polo не справился с управлением и промазал мимо перекрестка. В результате – капот иномарки всмятку. Им он протаранил оконный проем здания, который был закрыт металлическим листом.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Не пострадал никто из пешеходов. А находящиеся в машине отделались травмами. Об утреннем происшествии первыми рассказали очевидцы в соцсети.

– Несколько скорых и пожарная на месте. Лежащих нет, все живы, стена снесена, – написал очевидец в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

У Volkswagen Polo пострадал капот. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В комментариях пользователи соцсети уже предположили, что водитель автомобиля мог быть таксистом, который не справился с управлением после ночных разъездов. Информация о том, что белая иномарка в качестве такси везла клиента, уточняется.

Однако уже точно известно, что кроме водителя в машине был пассажир. Как отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в Volkswagen Polo ехала 29-летняя девушка. Она, как и 30-летний мужчина за рулем, получила травмы средней степени тяжести. По факту ДТП уже проводится проверка.

В машине находились двое человек - они получили травмы. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Напомним, что аварии в самом центре Северной столицы за последнее время стали явлением нередким. К сожалению, некоторые из ДТП оказываются смертельными. Так, в феврале под колесами BMW на Невском погибли двое человек. А в конце марта страшная авария на углу Невского и Литейного с участием Genesis G70 унесла жизни еще двоих.