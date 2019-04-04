В Петербурге дали старт мотосезону

Кожаные куртки, ревущие моторы, красивые байки – настоящее нашествие мотоциклистов сегодня пережил Петербург. Тысяча любителей скорости промчалась по центру города в огромной колонне, и это точно их день. Ведь в Северной столице официально открыли мотосезон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706785" frameborder="0"></iframe> В Петербурге стартовал байкерский сезон.Артем КИЛЬКИН

Традиционно старт ему дали на Дворцовой площади. Именно оттуда днем 4 мая отправилась колонна байкеров навстречу петербургскому ветру и новому сезону. Немалый кружок они намотали по Петербургу в честь праздника! А весь путь занял около часа.

Мотоколонна по традиции выехала с Дворцовой площади.Фото: Артем КИЛЬКИН

Маршрут профессионалов и любителей-мотоциклистов лежал по всему Невскому проспекту, а затем через мост Александра Невского по Малоохтинской небережной. Дальше – по Большеохтинскому мосту, Смольной, Воскресенской и набережной Кутузова через Троицкий мост до Кронверкской набережной. Затем байкеры проехали по проспекту Добролюбова, Мытнинской набережной, Биржевому мосту, стрелке Васильевского острова и Университетской набережной. После чего по Благовещенскому мосту, Конногвардейскому бульвару и Адмиралтейскому проспекту мотоциклисты вернулись на Дворцовую.

Тысяча байкеров проехала 4 мая по Невскому проспекту.Фото: Артем КИЛЬКИН

Официальный старт мотопараду дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Санкт-Петербург называют столицей байкеров. В нашем городе красивые площади, красивые прямые улицы. Сегодня они в вашем распоряжении, – обратился Александр Беглов перед забегом к байкерам. – Вас объединяет любовь к нашему городу и стране. Огромное вам спасибо за большое внимание к патриотическому и к техническому воспитанию молодежи.

В Петербурге начался мотосезон - 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН

По завершении маршрута участников праздника ждал концерт на Дворцовой. Такой городской мотопарад стал в Петербурге уже традиционным. Он собирает байкеров не только из Северной столицы, но и со всей страны. Организует мероприятие ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» при поддержке городских властей.