В Петербурге дали старт мотосезону
Кожаные куртки, ревущие моторы, красивые байки – настоящее нашествие мотоциклистов сегодня пережил Петербург. Тысяча любителей скорости промчалась по центру города в огромной колонне, и это точно их день. Ведь в Северной столице официально открыли мотосезон.
В Петербурге стартовал байкерский сезон.Артем КИЛЬКИН
Традиционно старт ему дали на Дворцовой площади. Именно оттуда днем 4 мая отправилась колонна байкеров навстречу петербургскому ветру и новому сезону. Немалый кружок они намотали по Петербургу в честь праздника! А весь путь занял около часа.
Мотоколонна по традиции выехала с Дворцовой площади.Фото: Артем КИЛЬКИН
Маршрут профессионалов и любителей-мотоциклистов лежал по всему Невскому проспекту, а затем через мост Александра Невского по Малоохтинской небережной. Дальше – по Большеохтинскому мосту, Смольной, Воскресенской и набережной Кутузова через Троицкий мост до Кронверкской набережной. Затем байкеры проехали по проспекту Добролюбова, Мытнинской набережной, Биржевому мосту, стрелке Васильевского острова и Университетской набережной. После чего по Благовещенскому мосту, Конногвардейскому бульвару и Адмиралтейскому проспекту мотоциклисты вернулись на Дворцовую.
Тысяча байкеров проехала 4 мая по Невскому проспекту.Фото: Артем КИЛЬКИН
Официальный старт мотопараду дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
– Санкт-Петербург называют столицей байкеров. В нашем городе красивые площади, красивые прямые улицы. Сегодня они в вашем распоряжении, – обратился Александр Беглов перед забегом к байкерам. – Вас объединяет любовь к нашему городу и стране. Огромное вам спасибо за большое внимание к патриотическому и к техническому воспитанию молодежи.
В Петербурге начался мотосезон - 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
По завершении маршрута участников праздника ждал концерт на Дворцовой. Такой городской мотопарад стал в Петербурге уже традиционным. Он собирает байкеров не только из Северной столицы, но и со всей страны. Организует мероприятие ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» при поддержке городских властей.
ИСТОЧНИК KP.RU