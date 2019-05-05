«Зенит» отпраздновал победу в чемпионате России с болельщиками

Ночное файер-шоу

Когда «Зенит» отмучился в игре с «Ахматом» , и все-таки смог сравнять счет в концовке, мало кто верил, что чемпионский титул получится завоевать уже в субботу. Первый преследователь «Зенита» - «Локомотив» ни разу не проиграл в весенней части сезона и мог хоть и формально, но продлить интригу. Если бы победил «Арсенал». Или хотя бы ему не проиграл. В случае поражения чемпионом официально становилась бы команда из Петербурга. Однако в Туле никакой интриги не случилось: Джорджевич ударом с 30 метров в пустые ворота уже на 60-ой минуте официально закрыл дорогу для «железнодорожников» ко второму титулу. А Петербург начал готовится. В твиттере «Зенита» к концу матча появилось сообщение: «Встречаемся в Пулково в 23.00 по петербургскому времени!»

Ожидалось, что празднование получится спонтанным. И, возможно, не таким масштабным, как хотелось бы. Некоторые точно предпочли остаться дома из-за внезапно начавшегося дождя, который смешался с сильным ветром. Тем не менее уже за час до прилета чемпионов небольшие группы болельщиков по 10-15 человек ходили у терминала аэропорта. Дальше – больше. За полчаса до прибытия команды к появившейся в центре ковровой синей дорожке подогнали клубный автобус. Как объяснил ведущий – всё для здоровья чемпионов. Чтобы долго не мерзли на улице. Болельщиков становилось все больше, и в 22.50 коллегами была высчитана приблизительная цифра: поздравить в аэропорт приехало 3-4 тысячи. Пока ведущий считал минуты, фанаты устроили фаер-шоу. Десятки красных огней загорелись над головами под клубные кричалки. Кто-то запустил салют. Но футболистов все не было.

Примерно в 22.15 уже внутри терминала вдалеке раздались крики. Первыми, как и полагается, вышли большие боссы: президент клуба Александр Медведев, спортивный директор Хавьер Рибальта и главный тренер Сергей Семак со своим штабом. Их встретили друзья и близкие, но свои эмоции они явно скрывали. То ли многое уже было сказано и пропето в самолете, то ли экономили для встречи с болельщиками. Через пару минут атмосфера в здании резко нэлектризовалась: туда всем скопом влетели игроки «Зенита»! Шампанское, поздравления, объятия – этим парням самолета точно не хватило. В помещении им было тесновато, поэтому лучший бомбардир команды в весенней части сезона Сердар Азмун прервал общение капитана Бранислава Ивановича с журналистами и попросил его пойти к болельщикам. Чуть задержался лишь Александр Медведев, который рассказал, как команда узнала о состоявшемся триумфе.

Семак с микрофоном и свист в адрес президента

– Мы стали чемпионами во время полета, по-моему, такое в первый раз. Это особые ощущения, ведь интернета не было на борту. Мы только знали, что счет 1:0 после первого тайма, и видели, первые десять минут второго тайма, когда «Локомотив» полез вперед. Но командир корабля объявил: счет 2:0, и всех охватило ощущение победы, чувство радости. Праздновали почти до самой посадки, – отметил Медведев. Сказали, что Джорджевич забил второй гол – наш парень! Не хватало ли Дзюбы в самолете? Да, придется поставить ему на вид – мог бы и слетать! Он залечивает травму. Будет большой праздник 26 мая, так что приходите все на стадион. Мы оставляем навечно приз победителя чемпионата и на этом не будем останавливаться. Я уверен, что «Зенит» будет на первых ролях чемпионата России и не окажется статистом в Лиге чемпионов»! –сказал радостный Медведев.

Правда через несколько минут, когда он присоединится к празднованию на улице, то получит неодобрительный свист от некоторых фанатов. Может, именно поэтому его речь получилась очень короткой. Зато как же в Петербурге обожают Сергея Семака! Стоило ему взять микрофон, как болельщики запели его фамилию. Он становился чемпионом в «Зените» как игрок, а теперь и как тренер.

– Когда взлетали, не ожидали такого приема. Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура! – произнес Семак.

Отдельно игроки и болельщики поблагодарили Антона Заболотного, который сделал голевую передачу на Дриусси в игре с «Ахматом», и Александра Анюкова. Для 36-летнего ветерана этот титул чемпиона России стал пятым в составе сине-бело-голубых.

Вместе с болельщиками игроки провели около 20 минут, а потом под ставшую уже легендарной кричалку «оп, давай-давай!» пробежали к автобусу.

Петербург же продолжил гулять. Кубок «Зениту» , скорее всего, вручат после игры с ЦСКА 12 мая. И это же только начало...