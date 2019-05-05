Сотрудник автосалона, разбивший в Петербурге угнанный Мазератти, попал на видео

В Петербурге для 35-летнего владельца иномарка "Мазератти" поездка в автосалон закончилась угоном иномарки. Мужчина оставил дорогостоящее авто на стоянке, когда один из сотрудников решил покататься на его машине. Правда, далеко уехать лихачу не удалось. Вскоре он попал в аварию.

- У одного из домов по Лахтинскому проспекту нарядом ГИБДД после совершения ДТП на автомобиле "Мазератти" задержан мужчина, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель в состоянии алкогольного опьянения угнал данный автомобиль со стоянки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706932" frameborder="0"></iframe> Угонщик разбил "Мазератти" в Петербурге.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело. Сам момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как угонщик на полной скорости не справляется с управлением и влетает в отбойник.