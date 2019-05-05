2019-05-05T20:00:14+03:00
Происшествия

Сотрудник автосалона, разбивший в Петербурге угнанный Мазератти, попал на видео

Мужчина решил покататься на чужой иномарке, но на скорости попал в ДТП [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Авария попала на видеоАвария попала на видео
Изменить размер текста:

В Петербурге для 35-летнего владельца иномарка "Мазератти" поездка в автосалон закончилась угоном иномарки. Мужчина оставил дорогостоящее авто на стоянке, когда один из сотрудников решил покататься на его машине. Правда, далеко уехать лихачу не удалось. Вскоре он попал в аварию.

- У одного из домов по Лахтинскому проспекту нарядом ГИБДД после совершения ДТП на автомобиле "Мазератти" задержан мужчина, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель в состоянии алкогольного опьянения угнал данный автомобиль со стоянки.

Угонщик разбил "Мазератти" в Петербурге.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело. Сам момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как угонщик на полной скорости не справляется с управлением и влетает в отбойник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Шансов, что кто-то выжил, почти нет»: в Ростовской области легковушка с людьми сорвалась в реку Дон с моста
Спасатели извлекли из машины тела трех женщин, а вот двоих мужчин, отца и сына, ехавших на передних сидениях, найти не удалось [эксклюзив "КП", список погибших и фото с места ЧП]
Новости 24
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека
В Ленобласти пропавшую после ссоры с другом женщину нашли мертвой
В Петербурге взрывотехники обследовали подозрительный пакет, найденный под вагоном
В Петербурге в параде Победы примут участие три уникальных кабриолета
В Петербурге брат угнал у сестры иномарку и разбил ее
Следователи проводят проверку после обнаружения ямы с телами жертв, расстрелянных фашистами
Российский боец Михаил Заяц сразиться с Бруно Сильвой в Петербурге
На Арсенальной набережной каршеринговый автомобиль снес светофор
В Петербурге пьяный лихач протаранил машину ГИБДД
В Петербурге водитель автобуса отбился от двух грабителей, угрожавших пистолетом
В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и подсветили Лахта Центр
С дома на набережной Фонтанки обрушилась штукатурка
В метро Петербурга рассказали, почему вагоны ночуют в тоннелях
В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина
В Петербурге за сутки умерли два подростка
На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки
Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург
У петербурженки украли с банковской карты 115 тысяч рублей
В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов
В Петербурге на Радоницу запустят больше трамваев и троллейбусов
В Петербурге потеплеет к 9 мая