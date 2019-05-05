2019-05-05T20:06:33+03:00
Звезды

Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей

Актриса сообщила поклонникам, что малышу уже исполнилось пять месяцев
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизавет Боярская показала ручку ребенкаЕлизавет Боярская показала ручку ребенкаФото: СОЦСЕТИ
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Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория. Лица мальчика на снимке нет. «Настоящая любовь. 5 месяцев», - подписала звезда свой пост.

К слову, Гриша родился 5 декабря 2018 года. Для 33-летней Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева он стал вторым ребенком. В декретном отпуске мама не засиживалась. Она репетировала новые спектакли, ездила на гастроли, работала в родном петербургском МДТ-Театре Европы. Папа, Максим, как известно, работает в МХТ им. Чехова и в Петербург приезжает лишь на выходные. В одном из своих предыдущих постов Елизавета признавалась, что ей очень нравиться работать «попеременно, то мамой, то актрисой». И она очень благодарна семье за столь крепкий тыл. Заботу о малыше взяли на себя родители Лизы - Лариса Луппиан, и Михаил Боярский, а также приглашенная няня.

lizavetabolizavetabo
True love 5 months!
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- Дедушка у нас в семье - «слабое звено». Все дети «вьют из него веревки». Он ни в чем не может устоять перед внуками, делает все, что они попросят. Старший сын Андрей ведет себя с ним и с бабушкой более вседозволенно, чем с нами, - актриса считает, что в этом нет ничего плохого.

Напомним, первые фотографии старшего сына Боярской и Матвеева Андрея стали достоянием общественности, лишь, когда он подрос до шестилетнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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