Представители офиса по туризму Непала посетили Санкт-Петербург

В последние годы Россия стала важным туристическим партнером Непала, и для продвижения Непала в качестве направления для экзотического отдыха в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге прошла выставка-продажа Russian Sales Mission, организованная Советом по туризму Непала (NTB). Всего в ней приняли участие 20 частных компаний.

Russian Sales Mission важна для Непала, поскольку в Непале 2020 год будет отмечаться как год туризма под лозунгом «Посети Непал», в страну планируется привлечь 2 миллиона туристов. Одна из главных целей кампании – предоставить гостям отдых, полный незабываемых впечатлений благодаря организации различных мероприятий и услуг.

Учитывая растущую популярность Непала в России, ожидается, что выставка станет идеальной платформой для новых рекламных акций, знакомством с Непалом как безопасного и впечатляющего туристического направления

Поскольку большинство путешественников из России в Непал - высококлассные треккеры, целевой аудиторией миссии продаж являются любители приключений, состоятельные западные миллениалы, ищущие природную красоту. Непал является идеальным туристическим направлением для них, так как страна предлагает уникальные пакеты туруслуг. Это и рафтинг, и парапланеризм, и прыжки с парашютом, поездки на канатной дороге на холмы и т. д. Также, учитывая многокультурный фон страны, туристы могут наслаждаться интересными событиями. Например, Шраване Санкранти, Джанай Пурнима, Кришна Аштами, Индра Джатра, Тидж, Дашайн, Тихар, мха Пуджа, Чхат, Йомари Пунхи и Лхосар. Информацию о предстоящих культурных мероприятиях и праздниках можно получить в «What’s on?» на сайте .

Стоит отметить и мощную поддержку, которую Непал получил от международного сообщества. Согласно Lonely Planet Катманду попал в десятку лучших городов для посещения в 2019 году, а в прошлом году Катманду был одним из 25 лучших направлений в мире у Trip Advisor. Аналогичным образом, National Geographic поместил Покхару в лучшие весенние поездки 2017 года и назвал Непал номером 5 для посещения в 2017 году. Такие новости и положительные отзывы существенно помогли индустрии туризма Непала.

Непал не только благословенный край непревзойденной живописной красоты с его таинственными долинами, возвышенными храмами и величественными Гималаями, он также является местом рождения Будды, апостола мира.

Покхара - живописный город, это отдых на лоне природы с видом на горы, наслаждением озерами и спокойной природой. Читван еще одна туристическая точка, окруженная лесными джунглями, изобилующими тропической дикой природой.

Самое главное это гостеприимные, улыбающиеся люди, которые рады гостям. Приезжай как турист, возвращайся как друг.

Елена Балоболова

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