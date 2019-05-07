В Санкт-Петербурге прошла встреча клубов SKODA двух столиц

Колонна автомобилей ŠKODA прибыла в Северную столицу из Москвы 1 мая. А уже на следующий день была назначена большая встреча нескольких клубов двух столиц. И, несмотря на проливной дождь, на площадку «Ленэкспо» прибыло больше 70 экипажей!

Фото Романа Останина.

Встреча прошла в семейной обстановке. Действительно, это один из тех случаев, когда согревает тепло родственных душ, ведь все участники мероприятия – истинные «шкодоводы» со стажем. Автомобили ŠKODA давно стали для них не просто транспортными средствами, а членами семьи, у многих из которых даже есть собственные имена!

Фото Романа Останина.

Встреча отличалась хорошей организацией: автомобили прибывавших гостей выстраивались в линию, чтобы участникам удобно было осматривать стальных коней, общаться и ходить друг к другу в гости. У некоторых с собой были даже мини-кухни, где готовили ароматный кофе и угощали пирожками.

Среди автомобилей участников встречи были и редкие экземпляры – заряженные ŠKODA OCTAVIA RS и ŠKODA OCTAVIA мощностью 440 лошадиных сил! Представили здесь практически все модели ŠKODA, продававшиеся в России в разные годы. Все автомобили в отличном состоянии, многие с интересными деталями доработки и тюнинга. Так что получилась отличная ŠKODA – выставка, и посмотреть действительно было на что.

Фото Романа Останина.

- Мы благодарны ŠKODA клубам, пригласившим нас к участию в этой встрече. Энтузиазм этих ребят и любовь к автомобилям ŠKODA, а это именно любовь (!) действительно вдохновляют! Такие встречи заряжают энергией, и снова напоминают, ради чего работают наши дилерские центры», - прокомментировала Елена Балашкова, бренд-менеджер марки ŠKODA группы «Авто Премиум».

Официальные дилеры «Авто Премиум» подготовили площадку с экспозицией автомобилей, развлечения для детей взрослых, а также предоставили на тест-драйв автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.

Фото Романа Останина.

И, хотя дождь так и не прекратился, участники с удовольствием общались и шутили, что лучший атрибут таких встреч в Петербурге – это зонтик, а ŠKODA не страшна погода.

Присоединиться к семье ŠKODA сегодня может каждый, - в дилерских центрах «Авто Премиум» в наличии в Санкт-Петербурге более 300 автомобилей этой марки!