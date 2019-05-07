2019-05-07T10:35:13+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге прошла встреча клубов SKODA двух столиц

Группа официальных дилеров «Авто Премиум» стала одним из организаторов мероприятия
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В Санкт-Петербурге прошла встреча клубов SKODA двух столиц. Фото Романа Останина.В Санкт-Петербурге прошла встреча клубов SKODA двух столиц. Фото Романа Останина.
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Колонна автомобилей ŠKODA прибыла в Северную столицу из Москвы 1 мая. А уже на следующий день была назначена большая встреча нескольких клубов двух столиц. И, несмотря на проливной дождь, на площадку «Ленэкспо» прибыло больше 70 экипажей!

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

Встреча прошла в семейной обстановке. Действительно, это один из тех случаев, когда согревает тепло родственных душ, ведь все участники мероприятия – истинные «шкодоводы» со стажем. Автомобили ŠKODA давно стали для них не просто транспортными средствами, а членами семьи, у многих из которых даже есть собственные имена!

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

Встреча отличалась хорошей организацией: автомобили прибывавших гостей выстраивались в линию, чтобы участникам удобно было осматривать стальных коней, общаться и ходить друг к другу в гости. У некоторых с собой были даже мини-кухни, где готовили ароматный кофе и угощали пирожками.

Среди автомобилей участников встречи были и редкие экземпляры – заряженные ŠKODA OCTAVIA RS и ŠKODA OCTAVIA мощностью 440 лошадиных сил! Представили здесь практически все модели ŠKODA, продававшиеся в России в разные годы. Все автомобили в отличном состоянии, многие с интересными деталями доработки и тюнинга. Так что получилась отличная ŠKODA – выставка, и посмотреть действительно было на что.

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

- Мы благодарны ŠKODA клубам, пригласившим нас к участию в этой встрече. Энтузиазм этих ребят и любовь к автомобилям ŠKODA, а это именно любовь (!) действительно вдохновляют! Такие встречи заряжают энергией, и снова напоминают, ради чего работают наши дилерские центры», - прокомментировала Елена Балашкова, бренд-менеджер марки ŠKODA группы «Авто Премиум».

Официальные дилеры «Авто Премиум» подготовили площадку с экспозицией автомобилей, развлечения для детей взрослых, а также предоставили на тест-драйв автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.

Фото Романа Останина.

Фото Романа Останина.

И, хотя дождь так и не прекратился, участники с удовольствием общались и шутили, что лучший атрибут таких встреч в Петербурге – это зонтик, а ŠKODA не страшна погода.

Присоединиться к семье ŠKODA сегодня может каждый, - в дилерских центрах «Авто Премиум» в наличии в Санкт-Петербурге более 300 автомобилей этой марки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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