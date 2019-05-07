Квартиры от «Лидер Групп» теперь можно взять в ипотеку без первого взноса

Чтобы взять в ипотеку понравившуюся квартиру, больше не нужно откладывать деньги на первый взнос, нервничая, что пока нужная сумма соберётся, заветное жильё купит кто-то другой. «Промсвязьбанк» предлагает ипотеку без первоначального взноса на квартиры от застройщика «Лидер Групп». На таких условиях можно приобрести недвижимость в жилых комплексах LENINGRAD, YOGA 1, YOGA 2, YOGA 3, YOGA 4, «Балканы», AEROCITY, «Богатырь 3», «Магеллан», «Колумб», «Нахимов», «Территория 1», «Территория 2», «Территория 3».

На весь срок кредита, который можно взять аж на 25 лет, распространяется выгодная ставка 11,9 процента. Максимальная сумма кредита — 30 миллионов рублей. Кроме того, у новоселов есть возможность досрочно погасить ипотеку без ограничений и штрафов, чтобы покупка квартиры была выгоднее для семейного бюджета.