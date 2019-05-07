2019-05-07T11:04:39+03:00
Недвижимость

Квартиры от «Лидер Групп» теперь можно взять в ипотеку без первого взноса

Кредит до 30 миллионов рублей предлагает «Промсвязьбанк»
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Больше нет необходимости откладывать на «неподъемный» первоначальный взнос.Больше нет необходимости откладывать на «неподъемный» первоначальный взнос.
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Чтобы взять в ипотеку понравившуюся квартиру, больше не нужно откладывать деньги на первый взнос, нервничая, что пока нужная сумма соберётся, заветное жильё купит кто-то другой. «Промсвязьбанк» предлагает ипотеку без первоначального взноса на квартиры от застройщика «Лидер Групп». На таких условиях можно приобрести недвижимость в жилых комплексах LENINGRAD, YOGA 1, YOGA 2, YOGA 3, YOGA 4, «Балканы», AEROCITY, «Богатырь 3», «Магеллан», «Колумб», «Нахимов», «Территория 1», «Территория 2», «Территория 3».

На весь срок кредита, который можно взять аж на 25 лет, распространяется выгодная ставка 11,9 процента. Максимальная сумма кредита — 30 миллионов рублей. Кроме того, у новоселов есть возможность досрочно погасить ипотеку без ограничений и штрафов, чтобы покупка квартиры была выгоднее для семейного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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