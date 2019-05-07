2019-05-07T11:44:59+03:00
Новости компаний

Подарки настоящим киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»

Приобретая билеты онлайн, зрители получат практически безграничный доступ к любимому кино
Поделиться:
Подарки настоящим киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО».Подарки настоящим киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО».
Изменить размер текста:

МегаФон и сеть кинотеатров «КАРО» запускают совместный проект, который станет подарком для настоящих киноманов. Покупая билеты в сеть кинотеатров «КАРО» с 29 апреля по 29 мая 2019 года на сайте karofilm.ru, зрители получают промокод на бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке + КАРО» от МегаФон ТВ.

Самое важное! Покупая билеты на фильм «Мстители: Финал», вы получите бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы – на 7 дней.

Все подписчики пакета «Кино по подписке + КАРО» получают 25%-ную скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО» с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения*.

Обратите внимание! С каждой покупкой билетов на karofilm.ru вы получите один промокод на подписку МегаФон ТВ вне зависимости от количества билетов в заказе.

Зато каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях МегаФон ТВ и на сайте megafon.tv.

Больше подробностей - на сайте и в кассах сети кинотеатров «КАРО».

СПРАВКА

Пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке + КАРО» - это огромная фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2000 фильмов и постоянно пополняется.

* Подробности по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мегафон»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Между «Сенной» и «Технологическим институтом» задымился вагон поезда
Во время генеральной уборки дома петербуржец нашел оружие и килограмм пороха
Пенсионерка отправила своего сына в больницу Ленобласти ударом молотка
В Кудрово установят дог-боксы, помогут с озеленением и научат сортировать мусор
В Петербурге открылся Съезд Ассоциации блокадников Ленинграда
Гроза голубей: В Удельном парке мужчина забивал птиц камнями
Горячий кипяток залил Бухарестскую улицу в Купчино
Джоан Плаза рассказал, что гордится «Зенитом»
Погода на 7 мая в Петербурге: Весь день дождь
Рядом с «переходом смерти» на пересечении Мебельной улицы и Лыжного переулка поставят светофор
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Срочно нужно молоко: В Ленобласти из-за дачников шестеро лисят остались сиротами
Движение по красной ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы девушки
Петербургское метро будет работать без перерывов в ночь с 9 на 10 мая
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая