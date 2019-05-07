Толпа подростков избила художника на Невском проспекте из-за плевков в клумбу

Вечером в понедельник, 6 мая, в 78-м отделении полиции Петербурга оказались 13 человек. Среди них школьники и молодые люди постарше. Все они стали участниками массовой драки против одного человека. Распоясавшиеся подростки накинулись на уличного художника, который продавал картины на Невском проспекте напротив костела святой Екатерины. Парням пришлось не по вкусу то, что мужчина сделал им замечание о поведении.

- Около семи часов вечера 6 мая в полицию поступило сообщение о групповой драке у дома 32/34 на Невском проспекте. Хранители правопорядка приехали на место и задержали сразу 13 человек, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД Петербурга.

Как оказалось, конфликт завязался практически на ровном месте. Группа подростков стояла недалеко от места, где продают картины. Молодые люди веселились и сплевывали слюну в ближайшую клумбу. Этот не эстетический процесс не понравился 50-летнему художнику. Мужчина посмотрел на подростков и сделал им замечание, мол, клумба не предназначена для слюны. Однако подростки оказались не согласны с художником. Дабы выказать мужчине свое несогласие, школьники ответили ему с помощью газового баллончика. И тут завязалась драка.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как минимум 7-9 человек пинают ногами мужчину, который пытается скрыться от них в глубине двора. Однако подростки снова нагоняют художника и наносят ему удары под громкое улюлюканье.

Полицейские быстро остановили драку и задержали молодых людей. В результате в отделении оказались пять 15-летних школьников, 17-летний житель Пскова, 17-летняя девочка из Орска, которая учится в петербургском техникуме, 22-летний предприниматель старший брат одного из школьников, а также безработные 21-летний петербуржец, 25-летний житель Перевальска, 19-ти, 20-ти и 27-летний приезжие.

В результате в отношении шестерых старших парней составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, подросток из Пскова помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД, еще шестеро несовершеннолетних переданы родителям. Возбуждено уголовное дело.

Избитый художник был доставлен в больницу с сотрясением мозга, химическими ожогами на лицее и шее, а также многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи его состояние пришло в норму и мужчину отпустили домой.

По некоторой информации, подростки или их старшие друзья работают чайными промоутерами. В последнее время жители Петербурга довольно негативно стали к ним относиться из-за чрезмерного навязывания услуг и даже драк.