В Петербурге прошел дружественный вечер, посвященный отдыху на Сейшелах

Сейшельские острова не зря считаются одним из самых лучших мест для отдыха, ведь почти весь Сейшельский архипелаг сохранил в первозданном виде свою удивительную флору и фауну, а песчаные побережья островов отличаются просто изумительной чистотой. Каждый остров Сейшельского архипелага уникален по-своему. По одному ползают гигантские черепахи, над другим кружат удивительные пёстрые птицы, побережье третьего изобилует уникальными рыбами и коралловыми рифами.

На дружественном вечере, прошедшем в Санкт-Петербурге, СЕО Офиса по туризму Сейшельских островов Sherin Francis отметила, что на протяжении долгого времени одним из главных направлений Сейшельских островов было сохранение природы. Сейчас существует еще одна глобальная проблема – загрязнение океана пластиком. Одной из мер борьбы с ней стал запрет на него. Кроме того правительством реализуется программа по обучению туристов: в легкой манере отдыхающим рассказывают о сохранности природы, об очищении коралловых рифов.

- Мы верим, что начиная обучать туристов, сможем изменить подход к нашим островам. Турист, получая информацию о том, что не стоит делать при отдыхе, будет беречь и сохранять природу в ее первозданном виде, - отметила Sherin Francis.

Кроме новых программ по очистке пляжей и океана, Sherin Francis рассказала о том, что сейчас Сейшельские острова ориентированы на семейный отдых. Отели и резорты предоставляют все удобства как взрослым, так и детям. Также акцент делается на молодоженов, которые с легкостью могут заключить свой брак на островах.

Елена Балоболова

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