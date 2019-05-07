2019-05-07T14:21:31+03:00
Новости компаний

Переезд в Петербург стал дешевле

Застройщик «Лидер Групп» увеличил скидки для иногородних покупателей квартир
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Чтобы поучаствовать в акции, достаточно иметь постоянную регистрацию за пределами Северной столицы.Чтобы поучаствовать в акции, достаточно иметь постоянную регистрацию за пределами Северной столицы.
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Если вы давно подумываете о том, чтобы переехать в самый красивый город России - или перевезти сюда родственников из других регионов - то самое время воплотить свою мечту. Компания «Лидер Групп» увеличила размер скидки на приобретение квартир для иногородних покупателей до 100 тысяч рублей. Возможность сэкономить есть при покупке недвижимости в ЖК «Территория», VITAMIN, жилом квартале «Гавань Капитанов» и других проектах застройщика.

Акция является бессрочной. Никаких «звёздочек» и «условий предоставления скидки», которые можно прочитать только с микроскопом. Чтобы сэкономить, достаточно иметь постоянную регистрацию за пределами Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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