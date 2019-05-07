2019-05-07T15:15:14+03:00
Общество

На дне Финского залива нашли советскую подлодку «Окунь», пропавшую в войну со всем экипажем

На борту субмарины было 37 человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вероятно, подлодка подорвалась на мине. Фото: www.sovboat.ruВероятно, подлодка подорвалась на мине. Фото: www.sovboat.ru
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Советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь», без вести пропавшую в 1942-ом вместе со всем экипажем, нашли на дне Финского залива неподалеку от острова Большой Тютерс. Водолазы экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» идентифицировали субмарину во время первого погружения.

– Идентифицировали подлодку по характерной форме рубки и одному орудию, расположенному перед нею на подставке, – рассказал «Комсомолке» руководитель экспедиции Константин Богданов. – На глубине 67 метров она вошла в грунт носом, корма висит над грунтом в метрах четырех.

Лодка вошла в грунт под углом. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

Лодка вошла в грунт под углом. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

На корпусе подлодки специалисты обнаружили пробоину. Большая дыра зияет в районе второго отсека. По всей видимости, «Окунь» шел на небольшой глубине и подорвался на мине заграждения «Зееигель».

Состояние лодки хорошее, она чиста от сетей. Единственное, что разрушено, – ограждения рубки.

На дне Финского залива нашли советскую подлодку «Окунь», пропавшую в войну со всем экипажем.Видео: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

– Интересно, что открыт один из аварийных люков – второй в рубке, который вел в дизельный отсек, – добавил Константин Богданов. – Сегодня впервые исследуем подлодку изнутри: попробуем опустить туда камеру. Может быть, люк открыло в результате детонации или еще по какой-то причине. А, может быть, через него вышел кто-то из членов экипажа.

Дизель-электрическая торпедная Щ-302 стала второй подлодкой серии III типа «Щука», при постройке получила имя «Окунь». Ее заложили 5 февраля 1930-го на Балтийском заводе в Ленинграде и спустили на воду 5 ноября 1931-го.

Долгое время судьба подлодки оставалась загадкой. «Окунь» стал вторым в плеяде «Щук» III серии. Фото: www.sovboat.ru

Долгое время судьба подлодки оставалась загадкой. «Окунь» стал вторым в плеяде «Щук» III серии. Фото: www.sovboat.ru

10 октября 1942-го, после ремонта, субмарина отправилась в первый боевой поход. Она шла до острова Лавенсаари (ныне Мощный) в сопровождении Щ-311, канонерской лодки «Москва» и тральщиков. Корабли укрылись от плохой погоды в бухте Норре-Каппельлахт, но «Окунь» не заметил подаваемые сигналы и продолжил путь.

11-13 октября подлодка пропала вместе с 37 человеками на борту. Предполагали, что она подорвалась на немецких минах. 14 октября финский самолет SB-10 обнаружил в районе Большой Тютерса большое масляное пятно и атаковал его глубинными бомбами. По догадкам, это был след «Окуня», ведь других подлодок в этом месте тогда не было.

Первое погружение прошло в начале мая. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

Первое погружение прошло в начале мая. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

Неделей ранее в миле от места гибели «Окуня» затонула еще одна советская субмарина – Щ-320. Обе лежат в одном коридоре. Разведывательная команда обнаружила Щ-320 в 2017 году и теперь исследует ее. Параллельно изучают и находку прошлого года – Щ-308 «Семга».

А вот «Окунь» будто залег на дно: несмотря на масштабные поиски в Финском заливе, обнаружить его долгое время не удавалось. Несколько раз исследователи проходили мимо. Вероятно, причина в интересном положении подлодки, которая вошла в грунт под углом 20 градусов.

Долгое время судьба подлодки оставалась загадкой. «Окунь» стал вторым в плеяде «Щук» III серии. Фото: www.sovboat.ru

Долгое время судьба подлодки оставалась загадкой. «Окунь» стал вторым в плеяде «Щук» III серии. Фото: www.sovboat.ru

– Наш гидроакустик Евгений Тутынин потратил зиму на изучение сонограмм и нанес на карту несколько точек для обследования, в том числе и эту, – рассказывает Богданов. – Она была видна на сонограммах 2014 года и более ранних.

«Окунь» стал восьмой субмариной, найденной экспедицией в российских территориальных водах. Остается отыскать только одну – М-96, которой в начале войны командовал Александр Маринеско.

Состояние субмарины хорошее. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

Состояние субмарины хорошее. Фото: Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»

– Что будет с «Окунем» дальше? Проведем мемориальную акцию, подготовим поисковый отчет, отправим в Минобороны координаты и описание подлодки для включения ее в перечень воинских братских захоронений, традиционно опубликуем в сети 3D-мемориал, – добавил Богданов. – Уже найдено несколько потомков членов экипажа. Надеемся, они поучаствуют в мемориальной акции и побывают в той точке, где погибли их деды.

СПРАВКА «КП»

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» исследует территориальные воды России, Эстонии и Финляндии. Работа идет совместно с финской командой SubZone при поддержке Русского географического общества, российской нефтетранспортной компании и Фонда президентских грантов. Задача исследователей – найти подлодки времен Великой Отечественной войны, считавшиеся пропавшими без вести. Специалисты надеются отыскать все отечественные субмарины в территориальных водах России к 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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