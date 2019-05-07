2019-05-07T16:14:59+03:00
Происшествия

Жители Ленобласти ищут управу на водителя, который чуть не спалил деревню

Мухаловку от беды спасли неравнодушные отец с сыном
Сергей ВОЛЧКОВ
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Житель Ленобласти чуть не спалил деревню.Житель Ленобласти чуть не спалил деревню.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ломоносовском районе Ленинградской области зреет локальный скандал. Местные жители готовятся дать бой водителю, который в конце апреля поджег траву неподалеку от деревни Мухоловка.

24 апреля камера видеонаблюдения на въезде в деревню «поймала» в объектив белый грузовичок, остановившийся на обочине. Из машины вышел водитель, что-то сделал (что именно – на записи не разглядеть, мешает борт автомобиля) и спешно уехал, оставив после себя поднимающийся из травы дымок. Спустя несколько минут сухостой занялся, дымок превратился в столб дыма. По счастью, пожар заметили жители Мухоловки – отец и сын Семеновы, которых в соцсетях, а позже и в некоторых СМИ, не разобравшись, назвали школьниками. Затоптать огонь не вышло, пришлось вызывать МЧС. Пожарные прибыли быстро, но солидный кусок поля все равно успел полностью выгореть.

В Ленобласти отец с сыном спасли деревню от пожара.

- Еще немного и дошло бы до окраинных домов, - рассказала «КП» Ольга Ягудина, также живущая в Мухоловке. – А они у нас все деревянные. Представляете, что могло бы быть?

В тот же день мухоловцы вышли на след поджигателя. Со слов Ягудиной, им оказался некто Михаил, работающий по найму на одной из местных металлобаз. Михаила пригласили в деревню на беседу. Поначалу он согласился, но на место в назначенный час почему-то не прибыл.

- Я позвонила ему еще несколько раз, - продолжает наша собеседница. – И в конце концов он стал мне угрожать: заявил, что приедет к нам разбираться, и что вообще ему за поджог ничего, кроме штрафа, не будет, а вот нас всех ждут неприятности.

В итоге женщина написала заявление в полицию. Стражи порядка его приняли, зарегистрировали и обещали отреагировать. Развитие истории будет только после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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