Жители Ленобласти ищут управу на водителя, который чуть не спалил деревню

В Ломоносовском районе Ленинградской области зреет локальный скандал. Местные жители готовятся дать бой водителю, который в конце апреля поджег траву неподалеку от деревни Мухоловка.

24 апреля камера видеонаблюдения на въезде в деревню «поймала» в объектив белый грузовичок, остановившийся на обочине. Из машины вышел водитель, что-то сделал (что именно – на записи не разглядеть, мешает борт автомобиля) и спешно уехал, оставив после себя поднимающийся из травы дымок. Спустя несколько минут сухостой занялся, дымок превратился в столб дыма. По счастью, пожар заметили жители Мухоловки – отец и сын Семеновы, которых в соцсетях, а позже и в некоторых СМИ, не разобравшись, назвали школьниками. Затоптать огонь не вышло, пришлось вызывать МЧС. Пожарные прибыли быстро, но солидный кусок поля все равно успел полностью выгореть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707310" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти отец с сыном спасли деревню от пожара.

- Еще немного и дошло бы до окраинных домов, - рассказала «КП» Ольга Ягудина, также живущая в Мухоловке. – А они у нас все деревянные. Представляете, что могло бы быть?

В тот же день мухоловцы вышли на след поджигателя. Со слов Ягудиной, им оказался некто Михаил, работающий по найму на одной из местных металлобаз. Михаила пригласили в деревню на беседу. Поначалу он согласился, но на место в назначенный час почему-то не прибыл.

- Я позвонила ему еще несколько раз, - продолжает наша собеседница. – И в конце концов он стал мне угрожать: заявил, что приедет к нам разбираться, и что вообще ему за поджог ничего, кроме штрафа, не будет, а вот нас всех ждут неприятности.

В итоге женщина написала заявление в полицию. Стражи порядка его приняли, зарегистрировали и обещали отреагировать. Развитие истории будет только после майских праздников.