Половине петербуржцев приходится работать во время отпуска, а 9% обходятся без него

9% петербуржцев вообще не ходят в отпуска, а половина из тех, что ходит, все равно работает на отдыхе. Такую радостную для работодателей и печальную для здоровья работников картину показал опрос специалистов рекрутинговой компании HeadHunter.

По трудовому законодательству, каждому российскому трудяге положено минимум 28 дней отпуска в год. На деле у 13% петербуржцев нет и этого. Еще 14% респондентам из города на Неве повезло больше: они могут отдыхать больше четырех недель в год, в основном, это касается работников науки и образования. Каждому второму петербуржцу отведенных для отпуска дней достаточно, еще 46% хотели бы отдыхать больше, а вот 4% готовы выйти на службу пораньше.

– 53% трудоустроенных петербуржцев обычно ходят в отпуск дважды в год, 24% – трижды, – подсчитали исследователи. – Интересно, что среди петербуржцев, в сравнении с работниками из других регионов, меньше всего доля тех, кто официально отдыхает от работы всего раз в год (9%). Еще 9% заявили, что обычно вообще обходятся без отпуска.

Отгулять положенные дни успевают 48% работников с берегов Невы, у 28% остается меньше половины дней, у 13% – половина. А вот у 11% к концу года остаются в запасе больше половины и даже почти все отпускные дни.

– Если говорить о трудоголизме, то каждый третий трудоустроенный соискатель из Петербурга признался, что иногда работает во время отпуска, еще 6% делают это всегда, а 11% – довольно часто, – отмечают специалисты. – Чаще приходится подрабатывать во время отпускных дней маркетологам, рекламщикам и специалистам в области PR.

Мало того, даже в такие «трудовые» отпуска отпускают со скрипом. 48% работников не пускают отдыха одновременно с коллегой, 29% не на кого оставить возложенные на них задачи, 13% испытывают давление руководства, которое требует для отпуска каких-то весомых причин. Ну, а 4% и вовсе включить в график отпусков забыли.

КОГДА ОТДЫХАТЬ?

Самые популярные месяцы:

– июль – 52%,

– август – 52%,

– сентябрь – 41%.

Самые непопулярные:

– февраль – 11%,

– ноябрь – 14%,

– декабрь – 16%.

ГДЕ ОТДЫХАТЬ?

– заграницей – 56%,

– в России – 38%,

– на диване – 30%,

– в домашних делах – 28%,

– на природе – 26%,

– на даче – 23%.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Павел ОЗЕРОВ, психолог, бизнес-тренер:

– Конечно, все зависит от интенсивности работы, личностных характеристик и от того, что это за работа. Но, если человек будет работать на износ и не будет ходить в отпуск, то он заболеет. Если у человека есть личностные особенности и он не будет ходить в отпуск, то он заболеет. Если у него работа напряженная, выматывающая эмоционально, то он заболеет. Именно поэтому и ввели отпуска, а не от того, что о людях заботятся: просто снижается продуктивность и наступает выгорание.

Симптомы выгорания – снижение настроения, появление раздражения. На работу идти не хочется, она не доставляет удовольствия. Коллеги, партнеры и клиенты раздражают. Появляется чувство, что смысла в деятельности нет. В плане соматики – растет утомляемость, может начать болеть голова.

Разница, уходить в отпуск надолго, но редко, или часто, но понемногу, есть. Меньше, чем за две недели, человек не переключится и не отдохнет. Это даже не отдых: это восстановление для следующего периода работы. Как техобслуживание у машины.