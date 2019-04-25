Фестиваль "Путешествие": Весь мир в одном порту
Здесь можно будет станцевать шаманский танец или фламенко, научиться играть на поющей чаше, послушать мотивы индейцев из Эквадора, отправиться в плаванье по заливу, принять участие в национальных праздниках, выбрать иностранный язык или этническое хобби по душе и погрузиться в гастрономический туризм.
Основной доминантой фестиваля станет музыкальная сцена.
Музыка на Фестивале Путешествие охватывает разные страны и континенты. Добро пожаловать в жаркий Эквадор, романтическую Францию, страстную Испанию и изысканную Индию.
Музыкальные открытия и любимые проекты на сцене фестиваля "Путешествие". Организаторы готовят отличную программу, чтобы можно было и поваляться на лужайке возле набережной и всласть поплясать, и помечтать о дальних странствиях.
Что ещё ждёт посетителей? Рассказываем!
- Аллея блогеров и писателей, которые расскажут вам о своих странствиях.
- Выставка проектов, полезных путешественникам: от товаров до услуг. Здесь можно будет познакомиться с действительно выгодными предложениями. Посетителей ждёт больше 100 участников из 9 стран мира и 10 регионов РФ.
- Кинопоказы под открытым небом у маяка.
- Большой лекторий о путешествиях, который будет интересен как горожанам, так и профессионалам.
-Воркшопы о стажировках и волонтёрских программах.
- Танцы народов мира. Вы давно хотели научиться капоэйре или самбе, но боялись начать? Так вот -- эта локация для вас.
- Языковые классы для тех, кто хочет попробовать изучить новый язык.
- Этнические мастер-классы. Для тех, кто мечтал разобраться в искусстве каллиграфии или миллефиори.
- Арт-объекты, посвященные путешествиям и свободе духа.
- Подвижные игры и погружение в праздники народов мира.
- Большая детская программа.
- Фудзона с кухнями народов мира.
- Интерактивные локации.
Фестиваль является синтезом с туристской выставкой "Отдых без границ", а потому в этом году посетителей ждёт также большая зона для профессионалов отрасли с полезными лайфхаками, партнёрскими зонами, нетворкингом и дискуссионными площадками.
Когда: 11 и 12 мая с 12.00-20.00
Где: порт «Севкабель», В.О., Кожевенная линия, 40
ИСТОЧНИК KP.RU