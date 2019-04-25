Фестиваль "Путешествие": Весь мир в одном порту

Здесь можно будет станцевать шаманский танец или фламенко, научиться играть на поющей чаше, послушать мотивы индейцев из Эквадора, отправиться в плаванье по заливу, принять участие в национальных праздниках, выбрать иностранный язык или этническое хобби по душе и погрузиться в гастрономический туризм.

Основной доминантой фестиваля станет музыкальная сцена.

Музыка на Фестивале Путешествие охватывает разные страны и континенты. Добро пожаловать в жаркий Эквадор, романтическую Францию, страстную Испанию и изысканную Индию.

Музыкальные открытия и любимые проекты на сцене фестиваля "Путешествие". Организаторы готовят отличную программу, чтобы можно было и поваляться на лужайке возле набережной и всласть поплясать, и помечтать о дальних странствиях.

Что ещё ждёт посетителей? Рассказываем!

- Аллея блогеров и писателей, которые расскажут вам о своих странствиях.

- Выставка проектов, полезных путешественникам: от товаров до услуг. Здесь можно будет познакомиться с действительно выгодными предложениями. Посетителей ждёт больше 100 участников из 9 стран мира и 10 регионов РФ.

- Кинопоказы под открытым небом у маяка.

- Большой лекторий о путешествиях, который будет интересен как горожанам, так и профессионалам.

-Воркшопы о стажировках и волонтёрских программах.

- Танцы народов мира. Вы давно хотели научиться капоэйре или самбе, но боялись начать? Так вот -- эта локация для вас.

- Языковые классы для тех, кто хочет попробовать изучить новый язык.

- Этнические мастер-классы. Для тех, кто мечтал разобраться в искусстве каллиграфии или миллефиори.

- Арт-объекты, посвященные путешествиям и свободе духа.

- Подвижные игры и погружение в праздники народов мира.

- Большая детская программа.

- Фудзона с кухнями народов мира.

- Интерактивные локации.

Фестиваль является синтезом с туристской выставкой "Отдых без границ", а потому в этом году посетителей ждёт также большая зона для профессионалов отрасли с полезными лайфхаками, партнёрскими зонами, нетворкингом и дискуссионными площадками.

Когда: 11 и 12 мая с 12.00-20.00

Где: порт «Севкабель», В.О., Кожевенная линия, 40

Подробная информация и билеты