2019-05-07T17:47:01+03:00
Общество

Талантливы во всем: Выставка «Писатели-художники» открылась в Петербурге

Увидеть работы мастеров на все руки можно в Союзе художников
Иван СОРОЧКИН
Поделиться:
Работа Вячеслава Заренкова «Домик в Лисьем Носу».Работа Вячеслава Заренкова «Домик в Лисьем Носу».
Изменить размер текста:

Нанёс живописный последний мазок на пейзаж, положил кисть, убрал палитру, взял в руки перо и...написал приключенческий роман. И такое бывает! Не верите?

Тогда рекомендуем заглянуть в Союз Художников на Большой Морской, 38. Там открылась выставка «Писатели-художники», организованная Союзом писателей Петербурга при поддержке благотворительного фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир».

Каждый автор представил работы, созданные "пером и кистью". На фото: картина Евгения Антипова.

Каждый автор представил работы, созданные "пером и кистью". На фото: картина Евгения Антипова.

Каждый из авторов экспозиции представил две картины и, конечно, текст, связанный с одной из работ. На стенах Длинного зала Союза художников — произведения профессора и мецената Вячеслава Заренкова и Андрея Кивинова — автора повестей, которые легли в основу сериала «Улицы разбитых фонарей», а также таких мастеров, как Павел Алексеев, Евгений Антипов, Николай Баранов, Тамара Буковская, Ирина Дудина, Лев Дутов, Юрий Зверлин, Валерий Земских, Алла Ивашинцева, Сергей Ковальский, Владимир Комельфо и Олег Кукушкин.

СПРАВКА «КП»

Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» появился в 2012 году. Меценат уже восьмой год активно поддерживает петербургских художников, организуя творческие экспедиции и выставки не только в России, но и в Европе. Более того, по инициативе фонда возводятся и реставрируются храмы и памятники, издаются книги, ставятся спектакли и снимаются фильмы, а с 2017 года — ещё и проводится греко-русский православный фестиваль «КипРус» на Кипре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры
Акция «Бессмертный полк» изменит режим работы метро
Истощенный тюлень выполз к людям на берег Финского залива за помощью
Между «Сенной» и «Технологическим институтом» задымился вагон поезда
Во время генеральной уборки дома петербуржец нашел оружие и килограмм пороха
Пенсионерка отправила своего сына в больницу Ленобласти ударом молотка
В Кудрово установят дог-боксы, помогут с озеленением и научат сортировать мусор
В Петербурге открылся Съезд Ассоциации блокадников Ленинграда
Гроза голубей: В Удельном парке мужчина забивал птиц камнями
Горячий кипяток залил Бухарестскую улицу в Купчино
Джоан Плаза рассказал, что гордится «Зенитом»
Погода на 7 мая в Петербурге: Весь день дождь
Рядом с «переходом смерти» на пересечении Мебельной улицы и Лыжного переулка поставят светофор
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Срочно нужно молоко: В Ленобласти из-за дачников шестеро лисят остались сиротами
Движение по красной ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы девушки
Петербургское метро будет работать без перерывов в ночь с 9 на 10 мая
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая