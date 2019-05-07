Талантливы во всем: Выставка «Писатели-художники» открылась в Петербурге

Нанёс живописный последний мазок на пейзаж, положил кисть, убрал палитру, взял в руки перо и...написал приключенческий роман. И такое бывает! Не верите?

Тогда рекомендуем заглянуть в Союз Художников на Большой Морской, 38. Там открылась выставка «Писатели-художники», организованная Союзом писателей Петербурга при поддержке благотворительного фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир».

Каждый автор представил работы, созданные "пером и кистью". На фото: картина Евгения Антипова.

Каждый из авторов экспозиции представил две картины и, конечно, текст, связанный с одной из работ. На стенах Длинного зала Союза художников — произведения профессора и мецената Вячеслава Заренкова и Андрея Кивинова — автора повестей, которые легли в основу сериала «Улицы разбитых фонарей», а также таких мастеров, как Павел Алексеев, Евгений Антипов, Николай Баранов, Тамара Буковская, Ирина Дудина, Лев Дутов, Юрий Зверлин, Валерий Земских, Алла Ивашинцева, Сергей Ковальский, Владимир Комельфо и Олег Кукушкин.

СПРАВКА «КП»

Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» появился в 2012 году. Меценат уже восьмой год активно поддерживает петербургских художников, организуя творческие экспедиции и выставки не только в России, но и в Европе. Более того, по инициативе фонда возводятся и реставрируются храмы и памятники, издаются книги, ставятся спектакли и снимаются фильмы, а с 2017 года — ещё и проводится греко-русский православный фестиваль «КипРус» на Кипре.