Выставка художников уличного авангарда "Баннерет": 17-19 мая, Севкабель-порт

Выставка вторичного использования "Баннерет" появилась из агрессивного нежелания смотреть на рекламу. Визуальный шум и бессмысленный брендинг в современном городе угрожают человеку не меньше автомобильного смога или ГМО. Проект художников уличного авангарда из Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы станет ответом рекламе, брендингу и тиражу.

В феодальную эпоху рыцарь-баннерет имел право под своими знаменами со своей геральдической символикой вести в бой группу людей. Знамена назывались баннерами и имели квадратную форму. Сейчас под флагами баннерета художники, рискуя многим, ведут небольшие группы прохожих за пределы информационных атак, бессмысленной и беспощадной чепухи массового потребления.

У выставки нет кураторов, потому что ее авторы не желают участвовать в брендинге, нейминге и других "нгах", они просто очевидцы формирования такого явления как "уличный авангард". В России движение уличных художников объединяет около 70 авторов (и их число постоянно растет), чьи художественные высказывания в городах могут наблюдать внимательные прохожие. Именно их можно называть формирующими уличный авангард.

Художники-участники баннерной выставки: Осколки, Giwe (Зачем), Максим Има, Турбен, Дусто, Асим, Юра Кирюшин, Сэм, Иван, Хито, Ерор (ТОЙ)

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 17-ГО МАЯ В 18.30 - 21.00 (вход свободный).

Гаражная вечеринка, выступление музыканта Виктора Кудряшова

18 МАЯ (вход свободный)

13.00, 18:30, 00:30 - "Прогулка с баннеретом"- неформальная экскурсия по выставке с очевидцами событий. Очевидцы: Полина Ёж, Катя Удалова.