Чемпионат мира по хоккею в Словакии 2019: за кого болеть петербуржцам

10 мая 2019 года в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборной России на этот раз удалось собрать мегасостав, который просто обязан бороться за золотые медали. Важной частью «Красной Машины» станут и игроки СКА – бывшие и нынешние.

«Комсомольская правда в Петербурге» представляет тройку самых ярких экс-игроков армейского клуба, способных «зажечь» на мировом первенстве.

Не забивать голы, а объединять

Илья Ковальчук, нападающий, «Лос-Анджелес Кингс», 36 лет

В СКА выступал в сезоне 2012/13, и с 2013 по 2018-е годы, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Ковальчук прошлым летом возвращался в НХЛ на белом коне, покорив все, что можно в КХЛ и Европе. Но в «Лос-Анджелесе Кингс» у него практически с самого начала все пошло не так. Не спас даже солидный контракт на 6 с лишним миллионов долларов в год.

Илья Ковальчук.

«Короли» с начала регулярного чемпионата осели на дне турнирной таблицы. Тренера команды Джона Стивенса быстро уволили, его заменил Уилли Дежарден, возглавлявший Канаду на Олимпиаде – 2018.

Лучший игрок Пхенчхана нового наставника не устроил. Тот быстро отправил Ковальчука в четвертое звено к «дуболомам», сократил игровое время до минимума, а иногда просто оставлял в запасе. Плюс, травмы вмешались. В итоге, форвард № 17 вместо борьбы за Кубок Стэнли отбывал номер в клубе-аутсайдере и мечтал об обмене.

Естественно, Илье хотелось бы поскорее забыть сезон, который стал для него худшим в карьере. В 64 матчах регулярного чемпионата показатель полезности (или бесполезности) «-26» (шестое место в лиге) и всего 34 (16+18) очка.

Конечно, Кови хотелось бы реабилитироваться в сборной, и доказать, что его рано начали хоронить.

Но и тут все оказалось непросто. Да, 36-летнему ветерану отдали капитанскую нашивку. Но и сразу «задвинули». В четвертое звено. Теперь у Кови новая роль. От него не требуется забивать голы – в сборной есть несколько человек, которые это делают сейчас лучше. Он должен объединить суперкоманду в единое целое. Иного объяснения нахождения экс-форварда СКА, и тем более, назначение его капитаном не найти. Правда, злые языки утверждают, что протекцию хоккеисту составил глава штаба сборной Роман Ротенберг, с которой его связывают дружеские отношения.

Но в любом случае даже для Овечкина и Малкина Ковальчук остается старшим товарищем, тем, кто был звездой, когда они только дебютировали в национальной команде. А для поколения Кузнецова и Кучерова, не говоря о Капризове, Илья навсегда будет тем, за кого они, еще мальчишками, неистово болели в Квебеке-2008 и Берне-2009.

Как сорвать банк в Вегасе

Никита Гусев, нападающий, «Вегас», 26 лет

В СКА выступал с 2015 по 2019-е годы, обладатель Кубка Гагарина (2017)

Никита Гусев мог поехать на чемпионат мира игроком петербургского СКА, но вместо этого стал «Золотым Рыцарем» Вегаса. Правда, не сыграл за американский клуб НХЛ пока ни одного матча. Зато «обнулил» свой контракт и стал свободным агентом. Теперь Золотой Гусь российского хоккея может выбирать любой клуб. И даже вернуться в Петербург.

По такой замысловатой кривой шла в последний месяц карьера 26-летнего форварда. Минувший сезон стал для него лучшим в КХЛ. 82 очка в регулярном чемпионате и новый рекорд лиги по результативным передачам (65). Жаль только личная статистика не сказалась на результатах команды.

Никита Гусев.Фото: Олег ЗОЛОТО

СКА вылетел из плей-офф в третьем раунде, уступив в семи матчах ЦСКА. Едва армейцы завершили свой путь, как на лучшего игрока за пределами НХЛ, вышел «Вегас». «Голден Найтс» подписали с Никитой контракт новичка на один сезон. Но в Кубке Стэнли он так и не сыграл.

А пока в сборной Гусев постарается добыть в Словакии свое первое золото чемпионата мира. Тем более что на мировом первенстве он может сыграть со своим другом еще по детско-юношеской школе Никитой Кучеровым – лучшим бомбардиром минувшего сезона в НХЛ. Добавляет их пару Евгений Малкин – один из лучших центрфорвардов НХЛ последних двух десятилетий. Данное сочетание обещает стать главной ударной силой сборной на мировом первенстве.

Форвард из Челябинска

Евгений Дадонов, нападающий, «Флорида», 30 лет

В СКА выступал с 2014 по 2017-е годы, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Впрочем, вполне возможно, что Гусева попробуют и в звене с Евгением Дадоновым, еще одной бывшей звездой СКА. В свое время их тройка, где «центром» был Вадим Шипачев, навела много шороха в КХЛ и привела армейцев ко второй победе в Кубке Гагарина.

После этого уроженец Челябинска рискнул войти еще один раз в одну и ту же воду. Уехав за океан и подписав вновь контракт с «Флоридой». И если первая попытка стать «Пантерой» успеха ему не принесла, то вторичная поездка на американский «пляж», вышла триумфальной.

65 очков – форвард набрал в сезоне 2017/18, 70 – в минувшем чемпионате. Гроссмейстерский результат, который достигают только элитные форварды НХЛ.

Евгений Дадонов.

Кстати, на мировых чемпионатах Евгений собрал целый комплект медалей. Золото (2014), серебро (2015), бронза (2016 и 2017). Пора делать золотой дубль.

Тем более что в Словакии Дадонов пока наигрывается в звене с Овечкиным и Кузнецовым. И этой тройке вполне по силам доминировать на площадках Братиславы.

КСТАТИ

На место в составе сборной претендуют еще четверо нынешних игроков СКА – форварды Сергей Плотников, Александр Барабанов и защитник Динар Хафизуллин и Артем Зуб. Впрочем, все они в окончательную заявку вряд ли попадут. Пока лучшие шансы сыграть в Братиславе имеют Плотников и Зуб.

Календарь игр сборной Россия на чемпионате мира 2019:

10 мая, пятница

Россия – Норвегия 17:15

12 мая, воскресенье

Россия – Австрия 13:15

13 мая, понедельник

Россия – Чехия 17:15

15 мая, среда

Россия – Италия 21:15

18 мая, суббота

Латвия – Россия 13:15

19 мая, воскресенье

Швейцария – Россия 21:15

21 мая, вторник

Швеция – Россия 21:15

23 мая, четверг

Четвертьфиналы

25 мая

Полуфиналы

26 мая

Матч за третье место и финал