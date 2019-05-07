Реюнион - большой фестиваль науки и культуры в Санкт-Петербургском университете

18 мая 2019 года на территории Санкт-Петербургского университета у Стрелки Васильевского острова состоится Реюнион - ежегодная встреча выпускников СПбГУ. В честь 295-летия первого Университета России формат события расширяется: это будет большой Фестиваль науки и культуры, а гостями смогут стать не только выпускники вуза, но и все петербуржцы.

Реюнион’295 - это попытка переосмыслить академическое наследие университета за почти 300 лет. Впервые СПбГУ станет открытой площадкой обмена мнениями, просвещения и культурного досуга для всех горожан. Гостей фестиваля ждёт обширная научно-популярная программа: активности, выставки, лекции будут длиться весь день. От большой науки до повседневных практик – встречи со знаменитыми писателями и учёными, мастер-классы и дискуссии, научные эксперименты и экскурсии в закрытые лаборатории, а также специальная программа для самых маленьких, фуд-корт, вечерний open air и концерт

Optimystica Orchestra. Программа фестиваля рассчитана более чем на 4000 человек. Организатором Реюниона всегда выступает Ассоциация выпускников СПбГУ.

Организаторы соберут представителей ведущих компаний, городских пространств, культурных институций и научных организаций на одной площадке для обсуждения самых актуальных тем, для объединения города - такого большого и разного. В этом году в дискуссиях примут участие директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, герой РФ, космонавт Павел Виноградов, создатель портала Антропогенез.ру и финалист премии «Просветитель» Александр Соколов и многие другие.

Темы научно-популярных дискуссий абсолютно разнообразны - космические стартапы, секреты нашей ДНК, мир детских медиа, музеи будущего, воспитание гениев, полюса Земли. А ещё - презентации трёх новых книг, исторический экскурс в мир изобретения Периодического закона и химические опыты в легендарной аудитории, где работал сам Д. И. Менделеев.

Параллельная - развлекательная - программа предложит гостям Фестиваля освоить азы управления яхтой, покорить в альпинистском снаряжении здание, где было изобретено радио, посмотреть баттл молодых учёных. Реюнион - это уникальная возможность увидеть старый циклотрон, поучаствовать в создании стрит-арт объекта на территории старейшего университета, выпить кофе и погулять среди редких растений в Ботаническом саду.

На Реюнионе’295 будет празднование сразу нескольких знаковых дат наряду с юбилеем Университета: 150 лет Периодической таблице Менделеева, 100 лет первой в России кафедре генетики и 200 лет кафедре минералогии СПбГУ. Каждой дате посвящены интерактивные площадки, выставки и лекции.

Важность события и его уникальный формат подчёркивает то, что СПбГУ - первый

университет России. Его выпускники – ведущие учёные, политики, творческие и

общественные деятели – возвращаются в Alma mater и воплощают в своих делах

величие культурного и научного наследия России.

Билеты и полная информация о Фестивале науки и культуры СПбГУ.