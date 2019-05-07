2019-05-07T20:03:44+03:00
Общество

Суд Петербурга освободил от уголовной ответственности «ловца покемонов» Руслана Соколовского

С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, блогер стал полностью свободным человеком
Петр КИБЕР
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После вердикта петербургского суда, Руслан Соколовский стал свободным человеком.После вердикта петербургского суда, Руслан Соколовский стал свободным человеком.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Криминальная история блогера Руслана Соколовского, более известного как «ловец покемонов», похоже, пришла к завершению. Сегодня, 7 мая, решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, Соколовский был освобожден от наказания по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

- Суд рассмотрел ходатайство адвоката о приведении приговора в соответствие в действующим законодательством в отношении осужденного Руслана Соколовского. Суд ходатайство удовлетворил, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Обращение адвокатов было сделано после того, как в декабре 2018 года статью, по которой судили Соколовского, декриминализировали.

Таким образом, с учетом времени, проведенном под стражей и домашним арестом по двум другим статьям, блогер считается отбывшим наказание. После сегодняшнего заседания Руслан Соколовский стал полностью свободным человеком.

Напомним, что история началась в августе 2016 года в Екатеринбурге, когда никому ранее неизвестный уральский блогер опубликовал в интернете видео, как он играет в игру Pokemon Go (ловит покемонов) в Храме-на-Крови.

После обращений возмущенных верующих в полицию, молодого человека задержали и через некоторое время осудили на 3,5 года условно. Кроме «разжигания вражды», Соколовского обвиняли и в экстремизме. Впрочем, это не помешало ему переехать на постоянное место жительства в Санкт-Петербург, где уже местный суд занялся его делом.

Уже в городе на Неве блогер высказывался о намерении перебраться за границу. Теперь, когда он стал свободным человеком, Соколовский может «ловить покемонов» в любой стране мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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