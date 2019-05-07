Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк: «Хватит строить муравейники!»

Новосел сегодня готов ко всему. Меньше смотреть сериалы, — потому что ссоры соседей за стеной похлеще любой мыльной оперы, только вот звук не выключишь и на паузу не поставишь… Вставать с первыми лучами солнца, чтобы выехать из дома прежде, чем единственная дорога из ЖК замрет в пробке. Отправить ребенка в кружок юных поисковиков, чтобы мог безошибочно найти свой корпус, — ведь это целое испытание, когда все они одинаковые. И вздыхать, вспоминая красивые рендеры будущей новостройки, которые так и не стали реальностью. Нет, «свечка» — вот она, построили, и двор, вроде, тот же, что на картинках. Да только счастья почему-то нет. И место, которое должно вдохновлять, дарить радость и называться любимым домом, все чаще воспринимается всего лишь как место для ночевки. Может, строят как-то не так?...

Но и у нас, в России, есть позитивные примеры отношения к городской застройке. Когда в центре внимания — не безликие квадратные метры, способные принести прибыль, а человек, который на этих «метрах» будет жить и, желательно, радоваться.

Двор, оказывается, может быть не только для машин.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Такой подход принято называть европейским. И символично, что революция в градостроительстве началась как раз-таки «на европейских рубежах» России.

СТРОИТЬ ДЛЯ САМИХ СЕБЯ

Знакомьтесь — компания «АвангардИнвестПроект». Уже 30 лет она работает на рынке Калининградской области: прошла жёсткую школу курортного Светлогорска, где каждое новое здание должно перекликаться с архитектурной традицией старинного города, и уверенно дебютировала в самом Калининграде жилым комплексом «Цветной бульвар». Квартиры в нем практически распроданы, несмотря на значительные для региона 70 тысяч рублей за квадратный метр. Причём половину жилья приобрели иногородние покупатели.

—Хватит строить муравейники! Если ты строишь дёшево, то можешь зайти за черту такого непонимания и безразличия к клиенту, что никто это и никогда не купит, — считает Виктор Иванович Иванюк, руководивший возведением «Цветного бульвара» от первого кирпича до первых вручённых ключей.

Спортивные площадки здесь без дела не простаивают. А дети – не засиживаются над гаджетами.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Этот жилой комплекс удостоен множества наград, среди которых и звание «Лучшего городского девелоперского проекта» на XXI Национальном конгрессе по недвижимости.

Открывая Серебряное ожерелье : Калининград, ЖК Цветной бульвар ..Во время автопробега по СЗФО журналисты и блогеры не только открыли множество исторических достопримечательностей, но и увидели, как выглядит Калининград будущего - на примере ЖК Цветной бульвар .

Так чем же так хорош «Цветной бульвар»? Если вкратце — это целостность архитектурной композиции, просторные квартиры и комфортные дворы, в которых вместо машин зелень, деревья, скульптуры, детские и спортивные площадки, велодорожки, а также огромный шатёр. В нем жители вместе отмечают праздники. Здесь все продумано до мелочей. К примеру, у каждого из семи домов есть своя большая елка. Перед Новым годом жильцы их наряжают и соревнуются, у кого дерево наряднее.

Зелень, чистота, уют… и шатер для праздников.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А о детских санузлах вы когда-нибудь слышали? В «Цветном бульваре» они расположены в холлах на первом этаже.

—Казалось бы, такая мелочь, но задумайтесь: чтобы сменить памперс, не нужно возвращаться в квартиру. Или вот — устроили родители пикник в шатре, ребёнок играл на детской площадке и испачкал руки. Минута — и вся семья снова за столом. Из множества этих крошечных деталей и формируется комфортная среда, — уверен Иванюк.

С высоты отлично видно, как разумно спланировано придомовое пространство.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

К слову, в «Цветном бульваре» живёт и сам Виктор Иванович. А вместе с ним — и вся команда из 35 специалистов, работавших над комплексом.

—Для нас это, конечно, не просто любимый дом, а проектная площадка. Анализируем детали, думаем, что можно сделать ещё лучше, практичнее и качественные, но уже в «Русской Европе», — отметил менеджер.

«Цветной бульвар» построен. Пора открывать новые горизонты.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

БЛИСТАЛА В КАННАХ

«Русская Европа» (если совсем точно, официальное название выглядит так: «RусскаЯ ЕвропА») — это следующий проект инвестиционной компании «АвангардИнвестПроект». По замыслу проектировщиков, это будет настоящий европейский ЭКОквартал площадью более 20 гектаров, «счастливый город» неподалеку от центра Калининграда.

Таким будет первый ЖК будущего ЭКОквартала – «Ласточкино гнездо».

Проект впечатляет смелым архитектурным решением — смешением классического и современного стилей. И все это — с акцентом на экологичность и комфортную среду. Ведь в «Русской Европе» будут целые сады с террасами на крышах, а машины — полностью изолируют от жилой среды, спрятав их прямо под зелёными аллеями, что будут вести (только подумайте!) к амфитеатру. Авторы проекта особо подчеркивают, что они создают «НЕ-спальный район» — место, где хочется жить и творить, а не просто ночевать.

К слову, необычный проект поразил даже посетителей Международной выставки недвижимости MIPIM-2018 в Каннах, где «Русской Европой» заинтересовались инвесторы.

Будущий амфитеатр уже обрел свое место на планах застройки.

Первый жилой комплекс «Ласточкино гнездо» — а всего в проекте их будет три — планируется сдать уже к 2022 году, сразу с детским садиком и поликлиникой.

—Основной строительный материал сегодня — это не бетон и не металл, а деньги. Долевое строительство в прошлом. Средства даёт банк, который нужно убедить в том, что его деньги вернутся обратно с процентами. Ещё до получения разрешения на строительство мы доказали свою надежность. Только подготовили площадку и собираемся приступить к началу работ, а уже заключили 132 соглашения на покупку квартир в будущем. Деньги мы не берём! Сначала — квартира, — объяснил руководитель проекта.

Ночью здесь будет особенно красочно.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Интересно, что стоимость квартиры в «Русской Европе» определяет не застройщик, а сами покупатели. В городе регулярно проходят торги, где потенциальные жильцы борются за право приобрести жильё.

—Вы бы видели, что там творится! Настоящие баталии, — смеётся Иванюк.

Живой интерес покупателей — результат долгой работы всех специалистов сферы недвижимости. Разработка проекта началась с риелторов, которые не «в рот застройщику смотрели», а узнали, чего хотят от квартиры люди. Так, например, в планировке появились сауны, без которых нельзя себе представить жизни на Балтике.

—Вот мы говорим: прихожая. Да какая это прихожая. Это грязная зона. Мы же все это с улицы тащим в квартиру. Для сохранения частоты в квартирах предусмотрели дополнительный санузел прямо у входа, причём с отдельной нишей для бытовой химии, которую нужно хранить как можно дальше от жилых помещений. А трубку домофона повесили на кухне, чтобы лишний раз песок не собирать, — рассказал Виктор Иванович.

И только тогда, когда идеальная планировка была найдена, перешли к архитектуре и обустройству среды, которые сегодня можно увидеть на рендерах. Хотя, как показал «Цветной бульвар», в жизни получается ещё красивее, чем на картинке.

«Берите и внедряйте наши идеи» - предлагают авторы проекта.

Работа, безусловно, проделана колоссальная. И поделиться ей Виктор Иванюк готов за... просто так.

—Если кому-то нравятся наши идеи — берите и внедряйте! Нам строители из Екатеринбурга или Сочи никакой конкуренции не составят. То, что я видел в Саратове, Самаре, Челябинске...просто стыдно. Хватит хламом застраивать Россию! — говорит Виктор Иванович.

РЕЦЕПТ СЧАСТЛИВОГО ГОРОДА

Пять принципов, по которым спроектирована «Русская Европа»

Экология

Общественные пространства — это парки, каналы и зоны для активного отдыха, где пешеход и автомобиль вообще не встречаются друг с другом.

Зелень здесь можно будет увидеть не только во дворе, но и на крышах.

Архитектура

Композиция — это не свечки в стиле «копировать-вставить», а синергия архитектурных стилей, когда наследие разных эпох, находясь рядом друг с другом, привносит новые смыслы и отражает всю красоту этого мира. Ведь архитектура — самое действенное из всех искусств.

Социальный рай

Инфраструктура появляется тогда, когда есть из чего выбирать: поиграть в баскетбол, пойти на урок по гитаре или выучить новый язык.

Эклектика? Нет, синергия!

Работа

Город — это целостный организм, который сам себя обеспечивает. В нем не просто есть все необходимые магазины, а поощряется микропредпринимательство, когда сами жители благодаря льготным условиям начинают собственное дело.

Здоровье

Спортивные площадки — это не одно баскетбольное кольцо над маленькими футбольными воротами, а фитнес-залы, спорткомплексы, бассейны, теннисные корты и уличные тренажеры.

Подробнее о проекте «Русская Европа» можно прочесть здесь.

Калининград показывает пример европейского подхода к строительству.

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