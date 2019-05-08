2019-05-08T10:51:22+03:00
Общество

Пасхальный фестиваль открыл таланты

В Ленинградской области наградили юных певцов, музыкантов и художников
Иван СОРОЧКИН
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Композиции были посвящены светлому празднику Пасхи. Фото: Архив КП в СПб.Композиции были посвящены светлому празднику Пасхи. Фото: Архив КП в СПб.
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Финал пасхального фестиваля «Светлое Христово Воскресение» прошел в доме культуры города Кировска 7 мая.

В конкурсе приняли участие воспитанники музыкальных, воскресных и общеобразовательных школ из всех районов Ленинградской области. Ребята в возрасте от 7 до 17 лет соревновались, как сольно, так и в составе ансамблей и хоров, в пении и виртуозной игре на музыкальных инструментах. Главное условие участия в фестивале - все композиции должны быть посвящены светлому празднику Пасхи.

Продемонстрировать свои таланты смогли юные живописцы и графики: в программе, помимо номинаций «Вокальное творчество» и «Инструментальное исполнительство», был конкурс рисунков на пасхальную тему.

Первый этап фестиваля проходил в марте и апреле. Участники трех отборочных туров показывали свои таланты в детской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова в Гатчине, детской школе искусств имени Римского-Корсакова в Тихвине, а также в Выборге, где для одаренных музыкантов и певцов распахнул свои двери местный дом культуры.

В итоге в списке финалистов оказались ребята из Кингисеппа, Киришей, Всеволожского и Ломоносовского районов и других городов и поселков Ленинградской области.

7 мая в Кировске лучших из лучших определило авторитетное жюри Пасхального фестиваля. Напомним, праздник (а иначе конкурс «Светлое Христово Воскресение» и не назовешь) уже третий год организует комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти вместе с Гатчинской, Тихвинской и Выборгской епархиями Русской православной церкви.

- Цель фестиваля - нести добро, свет, тепло и милосердие. И самое главное - открывать новые юные таланты на нашей любимой ленинградской земле, - отметила председатель комитета-организатора Лира Бурак.

Она также добавила, что фестиваль заботится о возрождении традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитании и просвещении детей и молодежи, и уже по праву вошел в календарь значимых культурных событий Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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