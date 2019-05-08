Не стареют душой ветераны

Встречи с жителями дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице для «Комсомолки» давно уже традиция. Мы видимся по несколько раз в год: отмечаем разные праздники, устраиваем чаепития, концерты. В январе мы вместе встречали большую и важную дату - 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Теперь в Петербурге расцветает весна. А май мы ждали с особым трепетом, чтобы поздравить ветеранов с их главным праздником и поблагодарить за победу. И если большинство наших встреч с жителями интерната проходило в домашней обстановке - под чай и угощения, с импровизированной сценой и разговорами за столиками в столовой, то сейчас было настоящее торжество. Праздничный концерт ко Дню Победы собрал всех жителей дома ветеранов в актовом зале. На этот раз «Комсомолка» пришла в гости вместе с партнером - сетью салонов оптики «Счастливый взгляд». Компания не только помогла организовать праздник, но и подготовила подарки для пожилых людей.

Гости пришли к старшему поколению с подарками.Фото: Олег ЗОЛОТО

МУЗЫКА ПОКОЛЕНИЙ

С самого утра в интернате для ветеранов было оживленно. Виновники торжества нарядились и встретили гостей в приподнятом настроении, а мы каждый раз так рады видеть знакомые лица! Итак, к концерту все готово. Зрители расселись в зале, а юные артисты затаили дыхание за кулисами - поздравить ветеранов приехали петербургские школьники. Талантливые ребята, которые занимаются во Дворце детского творчества Петроградского района, здесь тоже частые гости. Каждый раз они готовят новую программу: танцы, музыку, песни и стихи. Уже не первый раз выступает перед ветеранами эстрадно-фольклорный ансамбль «Невские узоры». Ребята исполнили любимые всеми песни победы: «Три танкиста», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек». Конечно, все зрители подхватили знаменитые мотивы.

В актовом зале звучали знаменитые песни и стихи.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Подросли девочки! А как хорошо поют! - перешептывались ветераны в зале.

Не менее талантливые ребята из театральной студии «Браво» все того же Дворца творчества обратились к поэзии. Конечно же, они выбрали стихи о войне. Пронзительно прозвучали стихотворение Константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ», фрагмент из «Василия Теркина» Александра Твардовского и «До свидания, мальчики» Булата Окуджавы.

Покорили старшее поколение и артисты, которые выступили на сцене интерната впервые. Самыми маленькими участниками концерта стали малыши из спортивно-бальной студии «Невская перспектива». Сначала зажигательная пара зажгла под ча-ча-ча, а затем исполнила джайв. Под эту рок-н-ролльную музыку, кажется, готовы были плясать все!

Маленькие танцоры покорили зрителей своим номером.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это же Билл Хейли, пятидесятые. Это наша молодость! - радуется седовласый мужчина и хлопает очаровательной ребятне.

Подхватили праздничную ноту и юные исполнители из духового оркестра. Их ветераны встретили как давних знакомых - ребята здесь уже выступали. На этот раз они пришли в большом составе - тринадцать человек! Программу подготовили самую разнообразную: гремела маршевая и торжественная музыка, знаменитый «Венский вальс», которому все в зале подпевали. И даже аргентинское танго «Кумпарсита». Эта яркая музыка никого не оставила равнодушным. Ветераны расплылись в улыбках и уже не могли усидеть на своих местах! Атмосфера действительно праздничная. Но, конечно, торжество это со слезами на глазах. Поэтому в финале концерта прозвучала особая для ленинградцев музыка.

Праздники в интернате всегда проходят душевно.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Поздравляя вас, мы не могли не исполнить гимн города. Но не тот, что есть у современного Петербурга, а тот самый гимн Ленинграда, - обратился к ветеранам руководитель духового оркестра Константин Ахметов.

Еще одна песня военных лет - «Песня о Ладоге». Под музыку оркестра ее сразу же подхватили ветераны. Знали слова и юные артисты, которые выходили в этот день на сцену:

Эх, Ладога, родная Ладога!

Метель и штормы, грозная волна.

Недаром Ладога родная

Дорогой жизни названа.

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Поблагодарить за победу и поздравить с праздником ветеранов вместе с «Комсомолкой» на Вязовую улицу пришли не только детские коллективы. Партнеры издания никогда не остаются в стороне от таких важных мероприятий. Сеть салонов оптики «Счастливый взгляд» подарила каждому из ветеранов именной сертификат на очки. Теперь они смогут не только проверить зрение, но и выбрать подходящую и красивую оправу или найти для себя солнцезащитные очки на лето.

- Это очень приятно! Спасибо! Закажем новые очки, модные, будем щеголять в них, - радуются пожилые люди.

«Счастливый взгляд» ежегодно проводит благотворительные и социальные акции для разных категорий граждан. Кстати, одна из них - «Здоровое зрение - здоровое поколение» - проходила осенью прошлого года совместно с «Комсомольской правдой».

Виновники торжества принимали поздравления с улыбками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздравляя виновников торжества, представитель сети «Счастливый взгляд» Диана Иванина обратилась к ветеранам:

- Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла! Сеть салонов оптики «Счастливый взгляд» искренне поздравляет вас с Днем Победы! В нашей жизни не слишком много праздников, которые были бы посвящены действительно великим событиям нашей истории. 9 Мая - поистине главный праздник, который символизирует силу и волю русского народа. Спасибо героям Великой Отечественной войны, мы будем вечно благодарны вам за подаренную свободу! Желаем вам здоровья, бодрости духа и неутомимой энергии.

Кстати, сотрудники компании подписали открытки для ветеранов. Такой небольшой теплый презент - внимание от чистого сердца.

Полезные подарки вручила ветеранам и клиника «Оригитея» - чаи, отруби, сухофрукты. После утреннего концерта последовало чаепитие в семейной обстановке. С угощениями и вкусными ароматными пирогами.

Были счастливы пообщаться с пожилыми людьми и маленькие артисты. С гордостью они делились рассказами о своих дедушках и бабушках. За посиделками ветераны обсуждали состоявшийся концерт, радовались сюрпризам и предавались воспоминаниям. А для нас главный подарок - их светлые улыбки. С праздником!

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