2019-05-08T11:46:45+03:00
Происшествия

На умершего в СИЗО бизнесмена из Санкт-Петербурга завели уголовное дело за отмывание 77 миллионов рублей

По версии следствия, деньги были похищены у «Адмиралтейских верфей» при строительстве подводной лодки «Лада»
Петр КИБЕР
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На умершего в СИЗО бизнесмена Пшеничного завели новое уголовное дело о многомиллионных хищениях.На умершего в СИЗО бизнесмена Пшеничного завели новое уголовное дело о многомиллионных хищениях.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Главное следственное управление СК России завело уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств против петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного и его подельников. Фигурантом дела коммерсант стал даже несмотря на то, что еще полгода назад умер в камере следственного изолятора.

- Установлено, что в период с 07.06.2016 по 19.08.2019 Пшеничный В.А и Петров А.В., являясь акционером и генеральным директором АО «НовИТ ПРО» соответственно, действуя по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 78 900 000 рублей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о деньгах «Адмиралтейских верфей», которые заплатили фирме Пшеничного и Петрова крупную сумму за создание 3D-макета подводной лодки «Лада», которая, в свою очередь, должна быть построена по заказу ВМФ России.

По версии следствия, суммы на работы в контракте были серьезно завышены. Часть денег злоумышленникам впоследствии удалось легализовать через покупку банковских векселей.

Всего удалось «отмыть» 77 с небольшим миллионов рублей. При этом схема, по версии следствия, была отработанной. Ранее Пшеничный уже выполнял аналогичные работы для «Адмиралтейских верфей», но про проекту подлодки «Варшавянка». Тогда ущерб составил около 100 миллионов рублей.

Когда схема вскрылась, гендиректор «НовИТ ПРО» Петров был отправлен под домашний арест, а Валерий Пшеничный оказался в СИЗО. Там, в январе 2018 года, он покончил с собой. Расследование дела о хищении бюджетных средств продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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