«Пока мы поем военные песни, наши герои с нами»

Накануне Дня Победы фойе Ленинградской областной клинической больницы превратилось в концертный зал. Подарок для пациентов подготовили сотрудники медучреждения. В честь праздника они исполнили песни военных лет.

- Близится 9 Мая. Мы решили, что сможем собраться вместе и спеть песни Великой Отечественной войны, - сказала главный врач ГБУЗ ЛОКБ Татьяна Тюрина перед началом акции. - Пока мы помним, пока мы поем эти песни, наши герои с нами. И мы, как народ, едины и непобедимы.

Ровно в полдень в больничных коридорах зазвучали знакомые мотивы. Услышав их, в холл поспешили удивленные пациенты. За несколько минут первый этаж заполнился людьми. Пели «Катюшу», «Смуглянку», «Темную ночь» и главную песню приближающегося праздника - «День Победы». Аккомпанировал импровизированному ансамблю врач-рентгенолог Владимир Оточкин. Он не только талантливый доктор, но и руководитель хора Ленинградской областной клинической больницы.

- Мы подумали, как можно поздравить наших пациентов с праздником, и решили спеть. Музыка всегда помогает, - поделилась с «КП» рентген-лаборант кабинета МРТ Лариса Шевкунова. - К тому же у медицинских работников тяжелая работа, бывают сложные случаи, из-за этого часто происходит профессиональное выгорание. А такие выступления и репетиции - наша отдушина.

В областной клинической больнице Лариса Шевкунова работает с 2006 года. Здесь же трудится ее дочь, которая унаследовала от матери не только тягу к медицине, но и к музыке. Они вместе выступают в творческом коллективе. Сейчас врачи ЛОКБ готовятся к праздничному параду на Невском проспекте. Ежегодно они принимают участие в шествии «Бессмертного полка». Медики отдают дань не только родным, но и коллегам, ушедшим на фронт и спасшим тысячи жизней. В послевоенные годы госпиталь удостоился Почетного Знамени, а сотрудники получили правительственные награды, в том числе медали «За оборону Ленинграда».