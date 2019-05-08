В Петербурге домашний кот едва не оставил без глаза 6-летнюю девочку

Все любят котиков, но иногда эти пушистые бестии могут напомнить, что они хоть и домашние животные, но с зубами и когтями. Так, юная жительница Санкт-Петербурга едва не осталась без глаза, когда решила поиграть со своим питомцем.

- Вечером 7 мая в одну из городских больниц родители привезли шестилетнюю девочку. У ребенка был серьезно поврежден правый глаз, - сообщает собственный источник «КП-Петербург».

Врачи, осмотрев малышку, определили ранение роговицы и инфекционное заражение глаза. Состояние ребенка было оценено как серьезное. Девочку срочно отправили на операцию, в итоге хирурги смогли спасти ребенку зрение.

Как всегда делается в подобных случаях, медики сообщили о произошедшем в полицию. Приехавшим стражам порядка родители девочки пояснили, что никакого криминала в истории нет, а травму их дочка получила три дня назад, когда нее напал домашний кот.

Сейчас здоровью 6-летней петебурженки ничего не угрожает, а кота выселили на балкон. Его дальнейшую судьбу хозяева решат позднее.