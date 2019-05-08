Автоцентры Skoda Wagner позаботились о машинах старше 4-х лет

Непогода в праздничные дни позволила шкодоводам приехать 4 и 5 мая в дилерские центры Неон-Авто и Таллинский-Авто и провести проверку своего автомобиля по 14 пунктам. Владельцы ŠKODA старше 4-х лет проверили свои автомобили совершенно бесплатно и получили рекомендации по устранению дефектов,скидки на ремонт и оригинальные детали.

Специалисты сервисных станций осмотрели подвеску каждой ŠKODA, систему охлаждения двигателя, свечи зажигания, приводной ремень, тормозную систему и другие элементы. Для малышей провели экскурсию в мир машинки и гаечного ключика вместе с веселым миньоном. Показали, как «автомобильные врачи» осматривают их ŠKODA на подъемнике, проверяют и подкачивают шины и так далее

Во время ожидания своего автомобиля или после диагностики всех ждал сладкий кофе-брейк.

За 2 дня услугами сервиса в автоцентрах воспользовались 50 водителей, каждый получил профессиональные рекомендации и лист диагностики.