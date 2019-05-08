В России растет спрос на услуги по ремонту корпоративных компьютеров

Компании, предоставляющие услуги в сфере настройки, ремонта и обслуживания компьютеров и ноутбуков, получают все больше заказов от корпоративного сектора. Крупные фирмы, представители среднего и малого бизнеса все охотнее заключают договора на постоянное обслуживание своих локальных сетей со сторонними профессионалами. В чем причина такого интереса к аутсорсингу в области ремонта и обслуживания корпоративных компьютерных систем?

Оперативное устранение технических проблем

Компьютеры составляют основу информационной системы любого предприятия – вне зависимости от специфики деятельности или масштабов. Выход из строя хотя бы одного звена может сломать всю цепочку – внутрифирменную локальную сеть. В таких ситуациях работа компании становится заложником технических проблем и оказывается парализованной на неопределенное время.

Не трудно представить, какие убытки может повлечь за собой даже часовой простой, а что если работа останавливается на целые сутки, пока немотивированные на быстрый результат штатные системные администраторы безуспешно пытаются разобраться в причинах неполадок? Именно для таких случаев и нужны компании, осуществляющие срочный ремонт ноутбуков и компьютеров, наладку работы локальных сетей, настройку прочего оборудования фирмы.

Заказать ремонт ноутбуков любых моделей и производителей, а также другой компьютерной техники можно на сайте компании Zeto.ua, которая предлагает качественные услуги по низкой цене.

Гарантия качества предоставляемых услуг

Вызывая специалистов из крупной известной компании по ремонту и обслуживанию ноутбуков и компьютеров, представители корпоративного сегмента могут рассчитывать не только на максимально быстрое, но и на предельно качественное устранение любых технических неполадок.

Это может быть как сбой в работе программного обеспечения, так и системные неполадки или же физический выход из строя компьютерного оборудования. Опытные ремонтники готовы прибыть на вызов в любой время суток, чтобы как можно быстрее выявить причины неисправностей и устранить их, причем с гарантией результата. Никто не справится с задачей лучше профессионалов узкой специализации, для которых ремонт ноутбуков – основной вид деятельности. Ведь, как известно, наилучших результатов можно добиться в той области, которой уделяешь больше всего внимания.

Сервисный центр ZETO располагает большим ассортиментом комплектующих, что ускоряет ремонт. К примеру, выбрать и приобрести жесткие диски для ноутбуков можно прямо здесь. В каталоге представлены также блоки питания, аккумуляторы, клавиатуры и многое другое.

* Реклама