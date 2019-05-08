2019-05-08T18:50:06+03:00
Экономика

В России растет спрос на услуги по ремонту корпоративных компьютеров

Все больше и больше компаний предпочитают не держать собственных специалистов в штате, а отдавать обслуживание техники и локальных сетей на аутсорсинг
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Компании, предоставляющие услуги в сфере настройки, ремонта и обслуживания компьютеров и ноутбуков, получают все больше заказов от корпоративного сектора. Крупные фирмы, представители среднего и малого бизнеса все охотнее заключают договора на постоянное обслуживание своих локальных сетей со сторонними профессионалами. В чем причина такого интереса к аутсорсингу в области ремонта и обслуживания корпоративных компьютерных систем?

Оперативное устранение технических проблем

Компьютеры составляют основу информационной системы любого предприятия – вне зависимости от специфики деятельности или масштабов. Выход из строя хотя бы одного звена может сломать всю цепочку – внутрифирменную локальную сеть. В таких ситуациях работа компании становится заложником технических проблем и оказывается парализованной на неопределенное время.

Не трудно представить, какие убытки может повлечь за собой даже часовой простой, а что если работа останавливается на целые сутки, пока немотивированные на быстрый результат штатные системные администраторы безуспешно пытаются разобраться в причинах неполадок? Именно для таких случаев и нужны компании, осуществляющие срочный ремонт ноутбуков и компьютеров, наладку работы локальных сетей, настройку прочего оборудования фирмы.

Заказать ремонт ноутбуков любых моделей и производителей, а также другой компьютерной техники можно на сайте компании Zeto.ua, которая предлагает качественные услуги по низкой цене.

Гарантия качества предоставляемых услуг

Вызывая специалистов из крупной известной компании по ремонту и обслуживанию ноутбуков и компьютеров, представители корпоративного сегмента могут рассчитывать не только на максимально быстрое, но и на предельно качественное устранение любых технических неполадок.

Это может быть как сбой в работе программного обеспечения, так и системные неполадки или же физический выход из строя компьютерного оборудования. Опытные ремонтники готовы прибыть на вызов в любой время суток, чтобы как можно быстрее выявить причины неисправностей и устранить их, причем с гарантией результата. Никто не справится с задачей лучше профессионалов узкой специализации, для которых ремонт ноутбуков – основной вид деятельности. Ведь, как известно, наилучших результатов можно добиться в той области, которой уделяешь больше всего внимания.

Сервисный центр ZETO располагает большим ассортиментом комплектующих, что ускоряет ремонт. К примеру, выбрать и приобрести жесткие диски для ноутбуков можно прямо здесь. В каталоге представлены также блоки питания, аккумуляторы, клавиатуры и многое другое.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс
Голодали, но спасли: Сотрудники рассказали, как Ботанический сад выжил в годы войны
В Петербурге официально появится район Юнтолово
33-летнего мигранта с кувалдой, который ворвался в храм Петра и Павла в Петергофе, пришлось ловить полицейским
Смольный запретил строить океанариум в парке Интернационалистов
На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла
В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Ростральные колонны оградят забором на месяц
На площади Победы появится живая георгиевская лента
Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники
К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов
В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры